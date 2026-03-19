Американский F-35 попал под огонь в Иране: что известно об инциденте

Американский истребитель-невидимка F-35 стоимостью более 100 миллионов долларов получил повреждения во время боевого вылета над Ираном.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом заявил представитель Центрального командования США капитан Тим Хокинс.
F-35 выполнял боевую задачу над иранской территорией, когда, по предварительным данным, попал под огонь иранских сил. После этого пилот совершил экстренную посадку.
"Самолет безопасно приземлился, а состояние пилота стабильное", - заявил Хокинс. Этот инцидент расследуется.
Два источника, знакомые с ситуацией, подтвердили, что повреждения F-35 - следствие огня именно с иранской стороны.
Если факты подтвердятся, это будет первый случай, когда Иран сбил или серьезно повредил американский самолет с начала конфликта - он начался в конце февраля.
В боевых действиях F-35 применяют как США, так и Израиль.
Напомним, Трамп на встрече с премьером Японии Санае Такаичи заявил, что мог бы решить вопрос с Ираном "за две секунды". Однако США, по его словам, действуют "очень взвешенно".
Параллельно он открыто недоволен союзниками. Трамп заявил, что членство США в НАТО - "определенно то, о чем стоит задуматься", и раскритиковал отказ союзников присоединиться к операции против Ирана.