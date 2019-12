Американским школьникам разрешат прогуливать уроки ради участия в акциях протеста

Учащиеся раз в год смогут брать день отгула для "гражданской активности"

Государственные школы округа Фэрфакс в американском штате Вирджиния с 27 января 2020 года разрешат ученикам пропускать занятия для участия в общественных мероприятиях, в том числе и в акциях протеста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Автор данной инициативы и член школьного совета Райан МакЭлвин объяснил в своем Twitter, что она была внесена на фоне роста протестной активности среди учащихся.

I’m immensely proud that, beginning January 27, 2020, Fairfax County Public Schools will become one of the first school districts in the nation to allow excused absences for civic engagement activities. pic.twitter.com/KvZP9ilqe9