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Американським школярам дозволять прогулювати уроки заради участі в акціях протесту

Новини » В світі     28.12.2019 - 02:23
Американським школярам дозволять прогулювати уроки заради участі в акціях протесту
Ілюстративне фото (Erin Whalen/Twitter)

Учні раз в рік зможуть брати день відгулу для "громадянської активності"

Державні школи округу Ферфакс в американському штаті Вірджинія з 27 січня 2020 року дозволять учням пропускати заняття для участі в громадських заходах, у тому числі і в акціях протесту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Автор цієї ініціативи і член шкільної ради Райан МакЭлвин пояснив у своєму Twitter, що вона була внесена на тлі зростання протестної активності серед учнів.

Газета пише, що подібна ініціатива була схвалена на території США вперше. Вона пошириться на учнів середніх і старших класів - дітей від 12 до 18 років. Учні раз в рік зможуть брати день відгулу для "громадянської активності". Зокрема, учні зможуть брати участь у маршах протесту, сидячих демонстраціях або, наприклад, поїхати в столицю штату Річмонд для зустрічей із законодавцями.

Схвалення від адміністрації школи не потрібно. Необхідно, щоб мінімум за два дні до участі у заході учень заповнив спеціальний бланк, в якому він повинен обґрунтувати свою відсутність. Також при собі учня має бути дозвіл від батьків або опікунів.

За даними видання, заявка на участь у громадянській акції носить лише інформативний характер, і представники школи не зможуть "накласти вето".

При цьому точне визначення "громадянської активності" не вказується для того, щоб вчителі не могли на власний розсуд вибирати, які саме акції їх учні будуть відвідувати.

Нагадаємо, в листопаді поліція Гонконгу штурмувала університет з протестуючими студентами. Штурм університету, в якому знаходилися 200 студентів, тривав цілу ніч.

Також повідомлялося, що 30 листопада в Гонконзі на спільну акцію проти насильства поліції вийшли школярі і пенсіонери.

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