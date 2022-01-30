Американские санкции могут полностью уничтожить экономику России, - NYT

По данным издания, масштабные санкции против России могут вызвать в стране обвал рубля, крах фондового рынка и другие формы финансовой паники, которые "сделают больно" почти всем россиянам - от миллиардеров и чиновников до обычных семей среднего класса.

"Если администрация Байдена выполнит свое обещание ввести санкции против крупных российских банков, это отразится на российской экономике", - говорится в издании.

Как отмечают в NYT, Вашингтон надеется "нанести удар кувалдой" по российской финансовой системе.

"Новые санкции, которые готовят американские официальные лица, прекратят иностранное кредитование, продажу облигаций, технологии для критически важных отраслей и активы чиновников, близких к Путину", - рассказали изданию эксперты.

Однако, отмечается, что реальный удар по российской экономике стоимостью 1,5 триллиона долларов будет нанесен по крупнейшим государственным банкам.

"Для россиянина среднего класса самые суровые санкции США могут означать повышение цен на продукты и одежду или, что еще драматичнее, обесценение пенсий и сбережений из-за обвала рубля и рынков", - предполагают в NYT.

Аналитики говорят, что санкции, которые ограничивают возможности России экспортировать нефть и газ, будут мощным оружием против российской экономики и, возможно, самым эффективным экономическим сдерживающим фактором против вторжения в Украину,

Впрочем, они также нанесут удар по Европе и Соединенным Штатам.

Указано, что в ответ на жесткие санкции Путин может остановить поставки природного газа в Европу или совершить кибератаки на американскую и европейскую инфраструктуру.

Пока же США пытаются сформировать такой набор мер воздействия, который нанесет максимально сильного удара по России, и одновременно сдержит экономические ударные волны по всему миру, в том числе в Соединенных Штатах.