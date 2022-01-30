Американські санкції можуть знищити вщент економіку Росії, - NYT

За даними видання, масштабні санкції проти Росії можуть спричинити у країні обвал рубля, крах фондового ринку та інші форми фінансової паніки, які "зроблять боляче" майже всім росіянам - від мільярдерів та чиновників до звичайних сімей середнього класу.

"Якщо адміністрація Байдена виконає свою обіцянку запровадити санкції проти великих російських банків, це позначиться на російській економіці", - йдеться у виданні.

Як зазначають у NYT, Вашингтон сподівається "завдати удару кувалдою" по російській фінансовій системі.

"Нові санкції, які готують американські офіційні особи, припинять іноземне кредитування, продаж облігацій, технології для критично важливих галузей та активи чиновників, близьких до Путіна", - розповіли виданню експерти.

Проте, зазначається, що реальний удар по російській економіці вартістю 1,5 трильйона доларів буде завданий по найбільшим державним банкам.

"Для росіянина середнього класу найсуворіші санкції США можуть означати підвищення цін на продукти та одяг або, що ще драматичніше, знецінення пенсій та заощаджень через обвал рубля та ринків", - припускають у NYT.

Аналітики кажуть, що санкції, які обмежують можливості Росії експортувати нафту та газ, будуть найпотужнішою зброєю проти російської економіки і, можливо, найефективнішим економічним стримуючим фактором проти вторгнення в Україну,

Втім, вони також завдадуть удару по Європі та Сполученим Штатам.

Вказано, що у відповідь на жорсткі санкції Путін може зупинити постачання природного газу до Європи або здійснити кібератаки на американську та європейську інфраструктуру..

Наразі ж США намагаються сформувати такий набір заходів впливу, який завдасть максимально сильного удару по Росії, і одночасно стримає економічні ударні хвилі по всьому світу, у тому числі у Сполучених Штатах.