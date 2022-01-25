Белый дом подтвердил подготовку экспортных санкций против России, - CBS News

Администрация Байдена рассматривает возможность жесткого контроля экспорта в Россию. Санкции будут введены в случае полномасштабного вторжения агрессора на территорию Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CBS News .

Речь идет о контроле экспорта над полупроводниками, которые могут нанести ущерб российской промышленности. В то же время Штаты вместе с европейскими и азиатскими союзниками исключают основные компоненты из отраслей, которые необходимы президенту Российской Федерации Владимиру Путину для улучшения российской экономики. Это касается искусственного интеллекта и аэрокосмических отраслей.

США сотрудничают с европейскими и азиатскими союзниками, чтобы разработать правило, которое исключит основные компоненты из отраслей, необходимых президенту России Владимиру Путину для роста российской экономики, таких как искусственный интеллект и аэрокосмическая отрасль.