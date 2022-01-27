В ЕС запросили у банков план на случай отключения России от SWIFT
Европейский Центробанк предупредил финансовые организации Европы, представленные в России, о рисках, которые для них несут санкции в случае вторжения в Украину. ЦБ попросил банки сообщить, как они будут действовать в этом случае.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
В частности, регулятор интересуется, какие действия будут предпринимать банки, если российские организации будут отрезаны от системы SWIFT.
"Запросы к банкам показывают, что ЕЦБ хочет удостовериться, что европейские банки могут соблюдать любой санкционный режим и в состоянии быстро прекратить отношения с клиентами, с которыми им запрещено иметь дело", - пишет газета.
Наиболее значительные риски, связанные с возможными санкциями, несут банки с большим российским присутствием, например, американский Citi, французский Sociеtе Gеnеrale, австрийский Raiffeisen и итальянский UniCredit. Регулятор также запросил информацию о рисках, связанных с Россией и Украиной, у немецкого Deutsche Bank и голландского ING.
Как пишет Financial Times со ссылкой на данные Банка международных расчетов, российские юридические и физические лица должны международным банкам, включая их дочерние российские структуры, около 121 млрд долларов. Помимо этого 128 млрд долларов хранится на депозитах.
Наибольший риск несет банк Sociеtе Gеnеrale - 2,6 млрд евро, приводит газета информацию JP Morgan. Риск для Raiffeisen составляет 1,9 млрд, UniCredit - 1,4 млрд.
Член руководства одного из банков сказал Financial Times, что основной системный риск, возникающий из-за санкций, связан с отключением России от SWIFT. По его словам, это может оказать влияние на всю российскую банковскую систему.
Кроме того, он видит дополнительный риск для европейских банков в том, что вторжение в Украину может ослабить курс рубля и таким образом отразиться на стоимости акций их дочерних российских подразделений.
Напомним, американский президент Джо Байден заявил, что США введут санкции против России в случае вторжения в Украину, при этом ограничения могут задеть лично президента РФ Владимира Путина.
Ранее стало известно, что США готовят экспортные ограничения в отношении России.
Однако Белый дом не планирует вводить превентивные санкции против России.