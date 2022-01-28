Украина направила сенаторам США конкретные запросы о помощи и санкциях, - Axios

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук направил письмо сенаторам США. Документ содержит четыре конкретных запроса о помощи в сфере безопасности и санкциях для сдерживания российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

По данным источников издания, запросы были одобрены Офисом президента Украины Владимира Зеленского. Они включают:

1. Помощь в обеспечении безопасности, включая противовоздушную оборону, противокорабельные и противотанковые средства, а также гибкие кредиты и механизмы финансирования.

2. Немедленное введение санкций против оператора российского газопровода "Северный поток-2".

3. Снижение порога для введения санкций против России в случае ее вторжения в Украину.

4. Введение санкций против значимых финансовых институтов России до и после ее агрессии в отношении Украины.