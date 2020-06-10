Американские F-22 перехватили российских бомбардировщиков возле Аляски

Сегодня утром американские истребители F-22 Raptor выполнили два перехвата российских бомбардировочных формирований. Самолеты РФ заходили в зону противовоздушной обороны Аляски.

Об этом сообщила в Twitter корреспондент "Голоса Америки" в Пентагоне Карла Бабб.

По ее словам, первая группа российских самолетов состояла из бомбардировщиков Ту-95 в сопровождении двух Су-35 и самолета раннего оповещения А-50. "Рапторы" перехватили их в 40 км от Аляски.

Еще два Ту-95 в сопровождении А-50 американские истребители перехватили в 60 км от Аляски.

"Российские военные самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не заходили в суверенное воздушное пространство США", - отметила Бабб.

Напомним, в прошлом году самолеты НАТО сопровождали российских бомбардировщиков над Северным морем.

Также сообщалось, что в конце мая несколько американских бомбардировщиков B-1B Lancer пролетели над Украиной и в непосредственной близости к российской границе, и уже истребители РФ вылетали на их перехват.