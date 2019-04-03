ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Самолеты НАТО второй раз за неделю сопроводили бомбардировщики РФ над Северным морем

Новости » Происшествия    03.04.2019 - 23:03
Самолеты НАТО второй раз за неделю сопроводили бомбардировщики РФ над Северным морем
Фото: Ту-160

Истребители ВВС Дании и Норвегии более 13 часов сопровождали самолеты РФ

Самолеты НАТО сопроводили в среду, 3 апреля, пару стратегических бомбардировщиков Ту-160 российской военной авиации. Об этом сообает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ, получившим соответстующую информацию от Минобороны РФ.

Говорится, что самолеты РФ более 13 часов летели над нейтральными водами Норвежского, Баренцева и Северного морей. Вскоре на сопровождение бомбардировщиков поднялись истребители F-16 ВВС Норвегии и Дании.

Также ракетоносцы сопровождали истребители-перехватчики МиГ-31. Экипажи в воздухе отработали дозаправку Ту-160.

Напомним, истребители НАТО, которые защищают воздушное пространство стран Балтии, в середине марта четыре раза поднимали на перехват российских самолетов. Натовские самолеты вылетали на идентификацию российских истребителей Су-35, Су-27, сопровождавших российские пассажирские самолеты Ту-134 дважды - 11 и 12 марта.

Корабли НАТО в Одессе демонстрируют помощь Украине, - Полторак США заявили о готовности противостоять росту влияния РФ на Западе
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины НАТОРоссийская ФедерациябомбардировщикиСамолет
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь