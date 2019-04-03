Самолеты НАТО второй раз за неделю сопроводили бомбардировщики РФ над Северным морем

Фото: Ту-160

Истребители ВВС Дании и Норвегии более 13 часов сопровождали самолеты РФ

Самолеты НАТО сопроводили в среду, 3 апреля, пару стратегических бомбардировщиков Ту-160 российской военной авиации. Об этом сообает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ, получившим соответстующую информацию от Минобороны РФ.

Говорится, что самолеты РФ более 13 часов летели над нейтральными водами Норвежского, Баренцева и Северного морей. Вскоре на сопровождение бомбардировщиков поднялись истребители F-16 ВВС Норвегии и Дании.

Также ракетоносцы сопровождали истребители-перехватчики МиГ-31. Экипажи в воздухе отработали дозаправку Ту-160.

Напомним, истребители НАТО, которые защищают воздушное пространство стран Балтии, в середине марта четыре раза поднимали на перехват российских самолетов. Натовские самолеты вылетали на идентификацию российских истребителей Су-35, Су-27, сопровождавших российские пассажирские самолеты Ту-134 дважды - 11 и 12 марта.