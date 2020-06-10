Американські F-22 перехопили російських бомбардувальників біля Аляски

Сьогодні вранці американські винищувачі F-22 Raptor виконали два перехоплення російських бомбардувальних формувань. Літаки РФ заходили в зону ППО Аляски.

Про це повідомила в Twitter кореспондент "Голосу Америки" у Пентагоні Карла Бабб.

За її словами, перша група російських літаків складалася з бомбардувальників Ту-95 в супроводі двох Су-35 і літака раннього оповіщення А-50. "Раптори" перехопили їх за 40 км від Аляски.

Ще два Ту-95 в супроводі А-50 американські винищувачі перехопили за 60 км від Аляски.

"Російські військові літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі і не заходили в суверенний повітряний простір США", - зазначила Бабб.

Нагадаємо, минулого року літаки НАТО супроводжували російських бомбардувальників над Північним морем.

Також повідомлялося, що наприкінці травня кілька американських бомбардувальників B-1B Lancer пролетіли над Україною і в безпосередній близькості до російського кордону, і вже винищувачі РФ вилітали на їх перехоплення.