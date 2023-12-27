Американські військові заявили, що збили дрони та ракети хуситів над Червоним морем

Американські військові заявили, що за 10 годин атаки хусити запустили 12 БпЛа, три балістичні та 2 крилаті ракети. Все вдалося збити.

З листопада хусити продовжують атаки на торгові судна в Червоному морі, які мають зв'язки з Ізраїлем. Так, 16 грудня британський есмінець збив ракетою Sea Viper безпілотник, який намагався атакувати торгове судно у Червоному морі.

США розглядають можливістьзавдання удару по хуситах через атаки на торгові судна.

Раніше ми повідомляли, що хусити з Ємену запустили чотири дрони у бік есмінця США. Американські військові повідомили про збитки БПЛА.

Також ми повідомляли, що безпілотник атакував торгове судно , яке йшло під прапором Ліберії в Індійському океані.