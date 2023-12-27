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Американские военные заявили, что сбили дроны и ракеты хуситов над Красным морем

Иллюстративное фото: Американские военные заявили, что сбили дроны и ракеты хуситов над Красным морем (flickr.com)
Автор: Владислав Прийменко

По словам американских военных, им удалось предотвратить массированную атаку хуситов в Красном море. Повстанцы запускали их из Йемена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Американские военные заявили, что за 10 часов атаки хуситы запустили 12 БпЛа, три баллистические и 2 крилатые ракеты. Все удалось сбить.

С ноября  хуситы продолжают атаки на торговые суда в Красном море, имеющие связи с Израилем. Так, 16 декабря британский эсминец сбил ракетой Sea Viper беспилотник, пытавшийся атаковать торговое судно в Красном море.

США рассматривают возможность нанесения удара по хуситам из-за атак на торговые суда.

Ранее мы сообщали, что хуситы из Йемена запустили четыре дрона в сторону эсминца США. Американские военные сообщили об сбитии БпЛА.

Также мы сообщали, что беспилотник атаковал торговое судно, которое шло под флагом Либерии в Индийском океане.

 

 

 

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