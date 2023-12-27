Американские военные заявили, что сбили дроны и ракеты хуситов над Красным морем

Американские военные заявили, что за 10 часов атаки хуситы запустили 12 БпЛа, три баллистические и 2 крилатые ракеты. Все удалось сбить.

С ноября хуситы продолжают атаки на торговые суда в Красном море, имеющие связи с Израилем. Так, 16 декабря британский эсминец сбил ракетой Sea Viper беспилотник, пытавшийся атаковать торговое судно в Красном море.

США рассматривают возможность нанесения удара по хуситам из-за атак на торговые суда.

Ранее мы сообщали, что хуситы из Йемена запустили четыре дрона в сторону эсминца США. Американские военные сообщили об сбитии БпЛА.

Также мы сообщали, что беспилотник атаковал торговое судно, которое шло под флагом Либерии в Индийском океане.