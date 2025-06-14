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Літак РФ вторгся в повітряний простір Польщі: перехопленням зайнялися винищувачі НАТО

Субота 14 червня 2025 05:40
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Літак РФ вторгся в повітряний простір Польщі: перехопленням зайнялися винищувачі НАТО Фото: британські винищувачі перехопили літак РФ у районі Польщі (x.com/NATO_AIRCOM)
Автор: РБК-Україна

Винищувачі Королівських ВПС Великої Британії перехопили над Балтійським морем російський розвідувальний літак, який вторгся в повітряний простір Польщі 13 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Представник оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горішевський зазначив, що порушення повітряного простору країни тривало приблизно кілька десятків секунд.

Російський розвідувальний літак ІЛ-20 перебував приблизно на 2 кілометри вище польського повітряного простору над Балтійським морем.

Горішевський додав, що союзні сили Польщі блискавично відреагували на інцидент. З авіабази в Мальборку було піднято кілька британських винищувачів, які здійснили перехоплення, після чого ІЛ-20 повернувся в російський повітряний простір.

Зазначено, що це була чергова провокація з боку РФ, яка перевіряє готовність систем НАТО.

Вторгнення літаків РФ у повітряний простір країн НАТО

Нагадаємо, останнім часом почастішали випадки, коли російські літаки вторгаються в повітряний простір країн-членів НАТО.

У травні винищувачі перехопили російський Су-24, який виконував небезпечні маневри неподалік від польського кордону.

Також літаки НАТО було піднято в повітря через те, що винищувач Су-35 ЗС РФ порушив повітряний простір Естонії. Це сталося в районі півострова Юмінда.

Минулого тижня над Балтійським морем британські винищувачі також перехопили два російські розвідувальні літаки.

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