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Американская вакцина от COVID-19 может появиться в октябре, - Трамп

Автор: Максим Зайченко

Американская вакцина от коронавируса может быть готова в октябре. Однако также существует вероятность, что она будет готова до конца года.

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Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Fox Business.

"Мы продолжаем производить безопасную и эффективную вакцину в те рекордные сроки, о которых говорили. Мы получим ее, по моему мнению, до конца года. Возможно, даже до конца октября", - сказал Трамп.

Американский лидер отметил компанию Pfizer, которая, по его словам, ожидает получить результаты испытаний препарата в ближайшие недели. Разработкой вакцины в США также занимаются Johnson & Johnson, Merck и Moderna.

Напомним, ранее главный инфекционист США призвал не торопиться с вакциной против COVID-19. По мнению эксперта, использование вакцины против COVID-19 в экстренных случаях, до того как будет доказана ее эффективность - плохая идея.

Также сообщалось, что США заключили контракт с компанией Moderna о производстве и поставке 100 млн доз вакцины против COVID-19. Moderna будет заниматься производством вакцины во время клинических испытаний.

РБК-Украина также рассказывало в подробностях, как в мире ищут лекарство от коронавируса.

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