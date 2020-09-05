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Американська вакцина від COVID-19 може з'явитися у жовтні, - Трамп

Автор: Максим Зайченко

Американська вакцина від коронавірусу може бути готова у жовтні. Проте також існує ймовірність, що вона буде готова до кінця року.

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Про це заявив президент США Дональд Трамп, передає Fox Business.

"Ми продовжуємо виробляти безпечну та ефективну вакцину в ті рекордні терміни, про які говорили. Ми отримаємо її, на мою думку, до кінця року. Можливо, навіть до кінця жовтня", - сказав Трамп.

Американський лідер зазначив компанію Pfizer, яка, за його словами, очікує отримати результати випробувань препарату в найближчі тижні. Розробкою вакцини в США також займаються Johnson & Johnson, Merck та Moderna.

Нагадаємо, раніше головний інфекціоніст США закликав не поспішати з вакциною проти COVID-19. На думку експерта, використання вакцини проти COVID-19 в екстрених випадках, до того як буде доведена її ефективність - погана ідея.

Також повідомлялося, що США уклали контракт з компанією Moderna про виробництво і поставку 100 млн доз вакцини проти COVID-19. Moderna буде займатися виробництвом вакцини під час клінічних випробувань.

РБК-Україна також розповідав в подробицях, як у світі шукають ліки проти коронавірусу.

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Новини України ВакцинаДональд ТрампКоронавірус