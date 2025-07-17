Американська зброя для України за гроші НАТО: чи спрацює ідея Трампа

Що відомо про ідею президента США Дональда Трампа постачати Україні американську зброю за гроші країн НАТО та чому не всі союзники підтримують цю ініціативу, – в матеріалі журналіста РБК-Україна Дмитра Левицького.

Головне:

Як США та НАТО планують допомогати Україні зброєю

Хто стоїть за ідеєю Трампа щодо зброї для України

Чому не всі європейські країни підтримали ідею Трампа

Україна отримає американську зброю, але за неї заплатять країни НАТО, заявив цього понеділка Трамп на зустрічі з генсеком Північноатлантичного альянсу Марком Рютте. Це стало кардинальною зміною позиції Білого дому, яка з перших днів президентства Трампа виключала військову допомогу Києву задля того, щоб домовитися з Москвою.

Йдеться про "величезну кількість військової техніки", яка включатиме засоби ППО, ракети та боєприпаси, зазначав тоді генсек НАТО. А до постачань, за його словами, вже готові приєднатися низка країн, серед яких Фінляндія, Данія, Швеція, Норвегія, Британія, Нідерланди та Канада.

Минуло три дні, але ані від НАТО, ані від США досі немає офіційних деталей, а в західних медіа з'являється все більше суперечливих повідомлень щодо того, як працюватиме механізм. Тим часом низка європейських країн публічно заявили, що не планують купувати американську зброю для України. Але і сидіти склавши руки вони не планують.

Що відомо про ідею Трампа

За інформацією агентства Axios, країни НАТО закуплять для України американського озброєння на 10 млрд доларів. І це – тільки перший етап. Серед зброї, яку можуть продати американські зброярі – далекобійні ракети, щоб українські війська могли бити по глибокому тилу Росії.

Зброя, яку країни НАТО можуть придбати для України, вже лежить на складах і готова до негайної відправки, повідомляло видання The New York Times з посиланням на американських чиновників. Проте, на думку агентства Reuters, план Трампа полягає в тому, що європейські країни відправлять Україні свою наявну зброю, а потім – куплять нову в США.

Крім того, Трамп анонсував постачання Україні аж 17 систем Patriot, які, за його словами, є в одної з країн НАТО. Декілька з них – вже нібито в дорозі. Але й тут виникла нестиковка. За даними джерел Reuters, ні у кого, окрім США, немає такої кількості комплексів. Тож не зрозуміло, що саме мав на увазі Трамп, коли говорив про Patriot – батареї, ракети, чи окремі пускові установки.

Трамп анонсував нові Patriot для України (фото: Getty Images)

Ба більше, в Німеччині говорять, що нічого не знають про системи, які вже нібито прямують в Україну. Очікується, що цього тижня країни, які мають на своєму балансі Patriot, зберуться, щоб обговорити питання ППО для України. Водночас командувач військами НАТО в Європі, американський генерал Алексус Гринкевич запевнив, що активно працює з Німеччиною, щоб Україна отримала системи якомога швидше.

Можливо, Трамп просто не знає деталей того механізму, який він сам анонсував, а лише скористався чиєюсь ініціативою, щоб виглядати сильним лідером. Як писали Der Spiegel та Politico, за ідеєю купувати американську зброю для України стоїть німецький міністр оборони Борис Пісторіус.

Ще у квітні Пісторіус запропонував главі Пентагону Піту Гегсету придбати за німецький кошт кілька Patriot для України, але тоді не отримав відповіді. Відтоді німецький міністр неодноразово повертався до цієї теми, зокрема й під час свого візиту до Вашингтону 14 липня. Саме в той день, коли Трамп різко змінив свою публічну позицію.

У будь-якому разі, ця ініціатива на користь Україні, зауважив в розмові з РБК-Україна Сергій Джердж, голова громадської Ліги "Україна-НАТО". "Трамп зробив які перші кроки. Отже, будуть і наступні. Наше завдання разом з партнерами – лобіювати ці кроки. Тому таке рішення Трампа можна розглядати як абсолютно позитивний крок", – додав він.

Пісторіус пропонував США продати Німеччині зброю для України (фото: Getty Images)

Крім того, закупівля американської зброї для України дозволить союзникам по НАТО хоча б частково виконати своє зобов'язання щодо збільшення оборонних витрат. Допомога Україні, як йшлося у рішенні саміту НАТО в Гаазі, є частиною тих 5% витрат від рівня ВВП, яких потрібно досягнути до 2035 року. І це – теж було вимогою Трампа.

"Що отримує Трамп? Європа взяла на себе більше відповідальності за свою безпеку і підтримку України, будуть нові контракти для американських виробників. Ось таку схему він зараз складає. Чи реалізує він це на 100, чи 10, чи 0 відсотків – покаже час", – сказав в коментарі РБК-Україна Дмитро Жмайло, виконавчий директор "Українського центру безпеки та співпраці".

Чому не всі в ЄС підтримали ідею Трампа

Наразі закупити Україні американську зброю публічно зголосилися Німеччина, Норвегія, Данія та Швеція. Низка країн, які, за словами Трампа та Рютте, теж готові приєднатися до ініціативи, навіть не знали про це, писали західні медіа.

"У мене склалося чітке відчуття, що заздалегідь ніхто не був проінформований про точні деталі. І я також підозрюю, що в адміністрації тільки зараз починають розуміти, що це означає на практиці", – сказав Reuters співрозмовник серед європейських послів.

Однак деякі з країн Європи вже публічно заявили, що не планують долучатися до пропозиції Трампа. Йдеться про Чехію, Італію та Францію. Прага планує продовжувати власну ініціативу щодо постачання Україні артилерійських снарядів, Рим – не має грошей, але готовий допомогти з логістикою, а Франція – буде купувати зброю в європейських компаній.

Франція не купуватиме американську зброю для України (фото: president.gov.ua)

Але у тому, що ті чи інші країни ЄС не будуть купувати американську зброю для України немає "зради". Такі країни, зокрема Франція, мають власний військово-промисловий комплекс і будуть вкладатися саме в його розвиток, сказав виданню Дмитро Жмайло.

"Не варто тригеритися. Є країни, які, наприклад, будуть купувати зброю американців для нас, як, наприклад, Норвегія. Інші країни будуть думати, як завантажити своїх виробників і придбати зброю для своєї оборонки і, відповідно, для України. Або передати зі своїх складів швидко і потім замістити", – пояснив він.

Насправді не принципово, яка саме зброя буде постачатися Україні, чи то американська, чи то європейська, зауважив Сергій Джердж.

"Головне – щоб вона була. Якщо ж йдеться про зброю, яку виробляють тільки в США, то ця формула Трампа спрацює, і нас зможуть нею забезпечити", – підсумував він.

Проте складно робити якісь висновки чи прогнози, допоки перша американська зброя, куплена за гроші НАТО, не потрапить в руки українських солдатів. І хоч наразі немає жодної конкретики щодо механізму, сама зміна публічної риторики Трампа – це вже позитивний знак для України, адже нарешті американський президент перестає загравати з диктатором.

На думку Дмитра Жмайла, візит до Києва американського спецпредставника Кіта Келлога – "старого рейганівського яструба", якого не терплять в Росії, свідчить про те, що ініціативи "партії миру" на чолі зі Стівом Віткоффом, якщо не провалилися, то точно на паузі. Проте, за словами Жмайла, не варто забувати, що часто політичні заяви Трампа залишаються тільки заявами.

Під час підготовки матеріалу використовувались заяви президента США Дональда Трампа, генсека НАТО Марка Рютте, публікації Axios, The New York Times, Reuters, Der Spiegel та Politico, коментарі виконавчого директора "Українського центру безпеки та співпраці" Дмитра Жмайла та голови громадської Ліги "Україна-НАТО" Сергія Джерджа.