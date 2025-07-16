"Диявол криється в деталях": джерела Reuters про рішення Трампа озброїти Україну

Президент США Дональд Трамп нарешті знайшов спосіб озброїти Україну: попросити європейських союзників передати свою зброю і купити американську натомість. Тепер попереду найскладніше: домовитися, хто передасть цінну зброю, включно із системами Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми вироблятимемо першокласну зброю і відправлятимемо її в НАТО", - заявив Трамп в Овальному кабінеті 14 липня. Трамп додав, що частина систем протиракетної оборони Patriot має прибути в Україну "протягом кількох днів".

Дорогі системи Patriot, що користуються великим попитом у союзників США, довели свою ефективність у знищенні російських балістичних ракет, націлених на міста України.

За словами одного джерела, знайомого із ситуацією, США також заявили про готовність у рамках пропонованої угоди з європейськими союзниками відправити додаткову наступальну зброю, хоча Трамп заявив, що Україна має утриматися від ударів по Москві.

За словами двох джерел, знайомих із перебігом обговорень, план, який Трамп і генеральний секретар НАТО Марк Рютте розробили останніми днями, був позитивно сприйнятий Україною та її союзниками.

Лідери в Києві та інших містах вітають істотну зміну тональності Трампа, який до останніх тижнів захоплено відгукувався про Володимира Путіна.

Але після цієї заяви стало зрозуміло, що Трамп представив лише рамковий, а не конкретний план. Наскільки істотною виявиться підтримка для України, залежатиме від майбутніх переговорів про те, хто і яке обладнання надасть, повідомили 10 офіційних осіб у США та Європі.

"Як завжди в таких випадках, диявол криється в деталях", - заявив посол однієї з країн Північної Європи у Вашингтоні.

Головне питання полягає в тому, хто і коли передасть батареї Patriot.

Системи Patriot

Під час зустрічі з Трампом в Овальному кабінеті Рютте згадав шість країн НАТО - Фінляндію, Данію, Швецію, Норвегію, Нідерланди та Канаду, - які готові взяти участь у схемі закупівлі зброї.

Високопоставлені джерела в посольствах двох цих країн у США повідомили агентству Reuters, що особисто дізналися про план одразу після його оголошення. Навіть близькі союзники США, схоже, дізналися про пропозицію в режимі реального часу.

"У мене склалося чітке відчуття, що заздалегідь ніхто не був проінформований про точні деталі, і я також підозрюю, що в адміністрації тільки зараз починають розуміти, що це означає на практиці", - заявив інший європейський посол.

Курт Волкер, колишній посол США в НАТО, заявив, що Трамп знайшов спосіб збалансувати підтримку України з політичними реаліями Республіканської партії. За його словами, те, що європейські союзники гарантуватимуть постачання зброї США, "повністю відповідає тому, що він (Трамп) говорив під час передвиборчої кампанії".

Протягом усієї кампанії Трамп заявляв, що буде підштовхувати європейські країни до збільшення витрат на оборону, що викликало бурхливі оплески в публіки, яка виступає за підтримку руху MAGA. "Ви повинні платити", - сказав він. "Якщо вони не будуть платити, ми не будемо захищати, зрозуміло?"

Волкер заявив, що в кінцевому підсумку Україна може отримати від 12 до 13 батарей Patriot, однак на їх повне постачання може піти рік.

На прохання прокоментувати ситуацію представник НАТО заявив, що оборонний альянс координуватиме постачання зброї через механізм, відомий як "Програма НАТО з надання допомоги в гарантуванні безпеки та навчання України", - місію НАТО, розташовану в Німеччині, яка відповідає за координацію західної військової допомоги Києву.

"Кілька європейських країн уже пообіцяли підтримати цю ініціативу, включно з Німеччиною, Норвегією, Данією, Нідерландами, Швецією, Великою Британією, Канадою та Фінляндією", - повідомив чиновник. "Деталі поки обговорюються".

"Ми готові"

За словами двох офіційних осіб США, різке посилення риторики Трампа щодо Москви останніми тижнями відбулося на тлі зростаючого переконання в тому, що Путін не веде сумлінних переговорів.

"У певний момент, як ви знаєте, слова перестають бути словами. Мають бути дії. Мають бути результати", - заявив Трамп під час зустрічі з Рютте.

Один із чиновників заявив, що Трамп усвідомив, що амбіції Путіна виходять за рамки Криму і чотирьох східних регіонів України, про що Київ і його європейські союзники неодноразово публічно заявляли.

Три російські джерела, близькі до Кремля, заявили, що Путін не припинить війну під тиском Заходу і вважає, що Росія, яка пережила найжорсткіші санкції, запроваджені Заходом, здатна подолати подальші економічні труднощі, включно з погрозою Трампа запровадити мита США проти покупців російської нафти.

Тепер, як заявили три офіційні особи США, що займаються питаннями озброєнь, починається справжня робота.

Наразі американські чиновники ведуть переговори із союзниками по НАТО й оцінюють, хто і які вантажі готовий відправити в Україну. Європейські чиновники загалом поставилися до цього з розумінням.

"Ми готові брати участь", - заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Расмуссен журналістам у вівторок у Брюсселі перед зустріччю міністрів Євросоюзу.

Один із чиновників назвав Німеччину, Грецію, Нідерланди та Іспанію хорошими кандидатами на відправлення батареї Patriot до Києва, оскільки або вони мають кілька батарей, або загрози, з якими вони стикаються, відносно малоймовірні.

Деякі з них, зокрема Греція та Іспанія, раніше відхиляли заклики союзників передати частину своїх систем Patriot Україні, стверджуючи, що вони необхідні для захисту їхніх власних країн і НАТО загалом.

Спроба Трампа приписати собі роль за додаткові поставки зброї в Україну викликала певну напругу в Європі.

"Якщо ми заплатимо за цю зброю, це наша підтримка", - заявила глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас, виступаючи після зустрічі в Брюсселі, додавши, що вона вітає рішення Трампа.

"Так що це європейська підтримка, і ми робимо все можливе, щоб допомогти Україні... Якщо ви обіцяєте надати зброю, але говорите, що за неї заплатить хтось інший, то насправді ви її не надаєте, чи не так?"

Один із чиновників повідомив, що адміністрація Трампа вивчає інвентар НАТО, щоб визначити, що є в наявності. Наступна спроба - переконати союзників передати обладнання Україні в обмін на якусь "торгівлю", додав чиновник.

За словами чиновника, угода може охоплювати різні варіанти, включно з відмовою від майбутнього приймання одиниці військової техніки за програмою іноземних військових продажів або надсиланням боєприпасів в Україну в обмін на більш ранню дату поповнення запасів.

Трамп повідомив журналістам, що одна країна має в своєму розпорядженні 17 комплексів Patriot, деякі з яких будуть відправлені прямо в Україну.

За словами офіційних осіб США і Європи, ця цифра викликала загальне збентеження серед європейських союзників і на Капітолійському пагорбі, багато з яких не були поінформовані.

У жодного члена НАТО, крім США, немає такої кількості систем Patriot, заявили два джерела, обізнані з питанням, що викликало припущення, що Трамп міг мати на увазі конкретні компоненти Patriot, такі як пускові установки або ракети.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який відвідав Пентагон у понеділок, заявив, що Німеччина обговорить зі США відправлення батарей Patriot в Україну найближчими днями або тижнями. Однак, за його словами, жодна система Patriot не надійде до Києва протягом кількох місяців, що, ймовірно, перенесе отримання до закінчення тактично важливих літніх місяців.

Інший чиновник заявив, що Трамп безпосередньо бере участь у переговорах, хоча поки що переговори йдуть "мляво".

"Поки що люди кажуть: "Ми можемо допомогти", - сказав цей чиновник. "Що це означає, ми не знаємо".