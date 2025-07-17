Американское оружие для Украины за деньги НАТО: сработает ли идея Трампа

Что известно об идее президента США Дональда Трампа поставлять Украине американское оружие за деньги стран НАТО и почему не все союзники поддерживают эту инициативу, - в материале журналиста РБК-Украина Дмитрия Левицкого.

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Как США и НАТО планируют помогать Украине оружием

Кто стоит за идеей Трампа по оружию для Украины

Почему не все европейские страны поддержали идею Трампа

Украина получит американское оружие, но за него заплатят страны НАТО, заявил в этот понедельник Трамп на встрече с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте. Это стало кардинальным изменением позиции Белого дома, которая с первых дней президентства Трампа исключала военную помощь Киеву для того, чтобы договориться с Москвой.

Речь идет об "огромном количестве военной техники", которая будет включать средства ПВО, ракеты и боеприпасы, отмечал тогда генсек НАТО. А к поставкам, по его словам, уже готовы присоединиться ряд стран, среди которых Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Британия, Нидерланды и Канада.

Прошло три дня, но ни от НАТО, ни от США до сих пор нет официальных деталей, а в западных медиа появляется все больше противоречивых сообщений о том, как будет работать механизм. Тем временем ряд европейских стран публично заявили, что не планируют покупать американское оружие для Украины. Но и сидеть сложа руки они не планируют.

Что известно об идее Трампа

По информации агентства Axios, страны НАТО закупят для Украины американского вооружения на 10 млрд долларов. И это – только первый этап. Среди оружия, которое могут продать американские оружейники – дальнобойные ракеты, чтобы украинские войска могли бить по глубокому тылу России.

Оружие, которое страны НАТО могут приобрести для Украины, уже лежит на складах и готово к немедленной отправке, сообщало издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников. Однако, по мнению агентства Reuters, план Трампа заключается в том, что европейские страны отправят Украине свое имеющееся оружие, а затем – купят новое в США.

Кроме того, Трамп анонсировал поставки Украине аж 17 систем Patriot, которые, по его словам, есть у одной из стран НАТО. Несколько из них – уже якобы в пути. Но и здесь возникла нестыковка. По данным источников Reuters, ни у кого, кроме США, нет такого количества комплексов. Поэтому не понятно, что именно имел в виду Трамп, когда говорил о Patriot – батареи, ракеты, или отдельные пусковые установки.

Трамп анонсировал новые Patriot для Украины (фото: Getty Images)

Более того, в Германии говорят, что ничего не знают о системах, которые уже якобы направляются в Украину. Ожидается, что на этой неделе страны, которые имеют на своем балансе Patriot, соберутся, чтобы обсудить вопрос ПВО для Украины. В то же время командующий войсками НАТО в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич заверил, что активно работает с Германией, чтобы Украина получила системы как можно скорее.

Возможно, Трамп просто не знает деталей того механизма, который он сам анонсировал, а лишь воспользовался чьей-то инициативой, чтобы выглядеть сильным лидером. Как писали Der Spiegel и Politico, за идеей покупать американское оружие для Украины стоит немецкий министр обороны Борис Писториус.

Еще в апреле Писториус предложил главе Пентагона Питу Хегсету приобрести за немецкий счет несколько Patriot для Украины, но тогда не получил ответа. С тех пор немецкий министр неоднократно возвращался к этой теме, в том числе и во время своего визита в Вашингтон 14 июля. Именно в тот день, когда Трамп резко изменил свою публичную позицию.

В любом случае эта инициатива на пользу Украине, отметил в разговоре с РБК-Украина Сергей Джердж, глава общественной Лиги "Украина-НАТО". "Трамп сделал какие-то первые шаги. Следовательно, будут и следующие. Наша задача вместе с партнерами - лоббировать эти шаги. Поэтому такое решение Трампа можно рассматривать как абсолютно позитивный шаг", – добавил он.

Писториус предлагал США продать Германии оружие для Украины (фото: Getty Images)

Кроме того, закупка американского оружия для Украины позволит союзникам по НАТО хотя бы частично выполнить свое обязательство по увеличению оборонных расходов. Помощь Украине, как говорилось в решении саммита НАТО в Гааге, является частью тех 5% расходов от уровня ВВП, которых нужно достичь к 2035 году. И это – тоже было требованием Трампа.

"Что получает Трамп? Европа взяла на себя больше ответственности за свою безопасность и поддержку Украины, будут новые контракты для американских производителей. Вот такую схему он сейчас составляет. Реализует ли он это на 100, или 10, или 0 процентов – покажет время", – сказал в комментарии РБК-Украина Дмитрий Жмайло, исполнительный директор "Украинского центра безопасности и сотрудничества".

Почему не все в ЕС поддержали идею Трампа

Сейчас закупить Украине американское оружие публично согласились Германия, Норвегия, Дания и Швеция. Ряд стран, которые, по словам Трампа и Рютте, тоже готовы присоединиться к инициативе, даже не знали об этом, писали западные медиа.

"У меня сложилось четкое ощущение, что заранее никто не был проинформирован о точных деталях. И я также подозреваю, что в администрации только сейчас начинают понимать, что это означает на практике", – сказал Reuters собеседник среди европейских послов.

Однако некоторые из стран Европы уже публично заявили, что не планируют присоединяться к предложению Трампа. Речь идет о Чехии, Италии и Франции. Прага планирует продолжать собственную инициативу по поставкам Украине артиллерийских снарядов, Рим – не имеет денег, но готов помочь с логистикой, а Франция – будет покупать оружие у европейских компаний.

Франция не будет покупать американское оружие для Украины (фото: president.gov.ua)

Но в том, что те или иные страны ЕС не будут покупать американское оружие для Украины нет "предательства". Такие страны, в частности Франция, имеют собственный военно-промышленный комплекс и будут вкладываться именно в его развитие, сказал изданию Дмитрий Жмайло.

"Не стоит тригериться. Есть страны, которые, например, будут покупать оружие американцев для нас, как, например, Норвегия. Другие страны будут думать, как загрузить своих производителей и приобрести оружие для своей оборонки и, соответственно, для Украины. Или передать со своих складов быстро и потом заместить", - пояснил он.

На самом деле не принципиально, какое именно оружие будет поставляться Украине – американское или европейское, – отметил Сергей Джердж.

"Главное - чтобы оно было. Если же речь идет об оружии, которое производят только в США, то эта формула Трампа сработает, и нас смогут им обеспечить", – подытожил он.

Однако сложно делать какие-то выводы или прогнозы, пока первое американское оружие, купленное за деньги НАТО, не попадет в руки украинских солдат. И хотя пока нет никакой конкретики касательно механизма, само изменение публичной риторики Трампа – это уже положительный знак для Украины, ведь наконец американский президент перестает заигрывать с диктатором.

По мнению Дмитрия Жмайло, визит в Киев американского спецпредставителя Кита Келлога – "старого рейгановского ястреба", которого не терпят в России, свидетельствует, что инициативы "партии мира" во главе со Стивом Уиткоффом, если не провалились, то точно на паузе. Однако, по словам Жмайло, не стоит забывать, что часто политические заявления Трампа остаются только заявлениями.

При подготовке материала использовались заявления президента США Дональда Трампа, генсека НАТО Марка Рютте, публикации Axios, The New York Times, Reuters, Der Spiegel и Politico, комментарии исполнительного директора "Украинского центра безопасности и сотрудничества" Дмитрия Жмайло и главы общественной Лиги "Украина-НАТО" Сергея Джерджа.