Американська розвідка припускає можливість ракетних ударів по території США

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на щорічну оцінку загроз розвідувального співтовариства США.

Розвідка зазначає, що Китай, Росія і Північна Корея розробляють нові системи озброєнь, які можуть загрожувати США всередині самої країни. Крім того, становити загрозу здатні Іран і Пакистан.

Загалом, за оцінками розвідувального співтовариства США, до 2035 року кількість іноземних ракет, націлених на Сполучені Штати, зросте з нинішніх 3000 до більш як 16000.

"Китай, Росія, Північна Корея, Іран і Пакистан проводять дослідження й розробляють цілу низку нових, модернізованих або традиційних систем доставки ракет з ядерним і звичайним озброєнням, які можуть завдати удару по території країни", - йдеться у звіті.

Іноземні арсенали звичайних і ядерних ракет також становлять загрозу для супутників.

"Росія розробляє новий супутник, що нестиме ядерну зброю як засіб протисупутникової боротьби", - зазначається у доповіді.

Водночас, як вважає розвідка, Китай, імовірно, побоюється, що ракетний щит президента Дональда Трампа "Золотий купол" збільшить імовірність втручання США у війну проти Тайваню, і це нібито може підштовхнути Китай до укладення угод про контроль над озброєннями.

Розвідка дійшла висновку, що в китайського лідера Сі Цзіньпіна немає чітких термінів стосовно приєднання Тайваню, принаймні "в даний час він не планує" вторгнення на острів.

Китайські офіційні особи визнають, що морське вторгнення на Тайвань було б надзвичайно складним і пов'язане з високим ризиком провалу, особливо в разі втручання США.

Розвідувальне співтовариство вважає, що іранський режим мститиметься за ліквідацію верховного лідера Алі Хаменеї.

"Якщо режим виживе, Тегеран майже напевно спробує помститися. У разі виживання Іран відновить свій вплив і становитиме реальну загрозу інтересам Ізраїлю і США", - зазначено у документі.

У звіті згадується також Європейський Союз. Зокрема зазначається, що іммігранти в країнах ЄС не асимілювалися, і що це призвело до радикалізації частини іммігрантської молоді.

"Велика частина Європи стикається з проблемами чи обмеженими можливостями, які перешкоджають активному співробітництву в галузі безпеки в найближчій перспективі. Деякі члени ЄС стикаються зі збільшенням державного боргу в поєднанні зі слабким економічним зростанням", - зазначає розвідка.