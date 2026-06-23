Американська країна закупить українські дрони для боротьби з наркоторгівлею

Гондурас, який знаходиться у Центральній Америці, планує придбати дрони в України в рамках боротьби з незаконним обігом наркотиків та посилення безпеки кордонів.

Про це заявив президент Гондурасу Насрі Асфура, повідомляє РБК-Україна з посиланням на EuroNews .

Ця заява пролунала на тлі боротьби країни з організованою злочинністю, бандитським насильством та мережами торгівлі наркотиками, які продовжують створювати серйозні проблеми безпеці.

Минулого тижня Асфура зустрівся в Києві з президентом Володимиром Зеленським. Під час переговорів український президент запропонував співпрацю у сфері військових технологій, зокрема систем безпілотників, оскільки Україна прагне розширити партнерство за межі Європи, пише видання.

Читайте також: Українські дрони від початку року уразили 800 тисяч ворожих цілей

Виступаючи перед журналістами у Панама-Сіті під час Генеральної Асамблеї Організації американських держав, Асфура заявив, що ця технологія може допомогти владі контролювати віддалені райони та виявляти злочинну діяльність.

"Ми говоримо про дрони для захисту наших кордонів, для ефективної охорони наших кордонів, для боротьби з організованою злочинністю за допомогою високотехнологічного обладнання", – сказав він.

Лідер Гондурасу додав, що Україна "може нам дуже допомогти у забезпеченні безпеки наших кордонів та боротьбі з незаконним обігом наркотиків", і назвав це питання "питанням національної безпеки".

Проблема наркотиків у Гондурасі

Видання наголошує - Гондурас вже давно використовується як транзитний маршрут для поставок кокаїну, що рухаються на північ з Південної Америки, і дедалі більше стикається з побоюваннями щодо місцевого вирощування коки та переробки кокаїну.

Правоохоронці виявили плантації та лабораторії у віддалених регіонах, що викликає побоювання, що країна перетворюється з коридору торгівлі наркотиками на більш активну частину ланцюга виробництва наркотиків.

У Гондурасі рівень вбивств становить близько 24 на 100 000 жителів, що майже в чотири рази перевищує середній показник у світі.