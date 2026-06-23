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Американская страна закупит украинские дроны для борьбы с наркоторговлей

03:00 23.06.2026 Вт
2 мин
Закупка беспилотников является частью более широких усилий Гондураса по укреплению сотрудничества в сфере безопасности с иностранными партнерами
aimg Юлия Маловичко
Американская страна закупит украинские дроны для борьбы с наркоторговлей Фото: оператор FPV-дрона (Виталий Носач - РБК-Украина)
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Гондурас, расположенный в Центральной Америке, планирует приобрести дроны у Украины в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков и укрепления безопасности границ.

Об этом заявил президент Гондураса Насри Асфура, сообщает РБК-Украина со ссылкой на EuroNews.

Это заявление прозвучало на фоне борьбы страны с организованной преступностью, бандитским насилием и сетями наркоторговли, которые продолжают создавать серьезные проблемы в сфере безопасности.

На прошлой неделе Асфура встретился в Киеве с президентом Владимиром Зеленским. В ходе переговоров украинский президент предложил сотрудничество в сфере военных технологий, в частности систем беспилотников, поскольку Украина стремится расширить партнерство за пределы Европы, пишет издание.

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Выступая перед журналистами в Панама-Сити во время Генеральной Ассамблеи Организации американских государств, Асфура заявил, что эта технология может помочь властям контролировать отдаленные районы и выявлять преступную деятельность.

"Мы говорим о дронах для защиты наших границ, для эффективной охраны наших границ, для борьбы с организованной преступностью с помощью высокотехнологичного оборудования", - сказал он.

Лидер Гондураса добавил, что Украина "может нам очень помочь в обеспечении безопасности наших границ и борьбе с незаконным оборотом наркотиков", и назвал этот вопрос "вопросом национальной безопасности".

Проблема наркотиков в Гондурасе

Гондурас уже давно используется как транзитный маршрут для поставок кокаина, движущихся на север из Южной Америки, и все больше сталкивается с опасениями относительно местного выращивания коки и переработки кокаина.

Правоохранители обнаружили плантации и лаборатории в отдаленных регионах, что вызывает опасение, что страна превращается из коридора торговли наркотиками в более активную часть цепи производства наркотиков.

В Гондурасе уровень убийств составляет около 24 на 100 000 человек, что почти в четыре раза превышает средний показатель в мире.

Как известно, Украина прославилась на весь мир своими дронами, к чему привела российская агрессия. В США тоже поговаривали о том, что будут покупать наши дроны, однако у президента Дональда Трампа нет четкой позиции в этом отношении.

Как сообщалось, недавно президент Владимир Зеленский подтвердил о новых беспилотниках украинского производства, которые способны поражать цели в тылу врага на расстоянии в 3000 километров.

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