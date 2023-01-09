Американская компания получила контракт на поставку VAMPIRE для Украины

Компания L3Harris Technologies получила от Пентагона контракт на поставку ракетных систем VAMPIRE для Украины. Они помогут ВСУ уничтожать вражеские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу L3Harris.

По информации компании, стоимость контракта составляет 40 миллионов долларов.

"Мобильная система VAMPIRE позволит сухопутным войскам Украины обнаруживать и сбивать вражеские беспилотники и защищаться от наземных угроз противника", - сказано в сообщении.

При помощи VAMPIRE Украина сможет защитить свою гражданскую инфраструктуру от атак россиян, добавляют в L3Harris.

Согласно контракту с Министерством обороны, компания установит комплекты VAMPIRE на предоставленные правительством США транспортные средства для обеспечения маневренной боевой поддержки на поле боя в Украине.

Контракт предусматривает поставку компанией L3Harris 14 систем VAMPIRE, причем четыре системы будут поставлены к середине 2023 года, а еще десять - к концу 2023 года.

Эти системы вошли в пакет международной военной помощи Украине на 3 миллиарда, который анонсировали в августе.

Стоит заметить, что система VAMPIRE содержит оптико-электронную систему WESCAM MX-10 с тепловизионной и телевизионной камерами, отвечающей за обнаружение целей и наводку и пусковую установку четырех 70-мм управляемых ракет APKWS.

Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) - это система лазерной наводки, которую устанавливают на ракеты Hydra 70. Такая модернизация производит из неуправляемых авиационных ракет высокоточные боеприпасы.