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Американец планировал напасть на Белый дом с противотанковой ракетой

Новости » Происшествия    17.01.2019 - 12:23
Американец планировал напасть на Белый дом с противотанковой ракетой
Фото: Белый дом (Pixabay.com)

Мужчина был арестован

В США полицейские арестовали американца Хашера Джалала Тахеба за подготовку атаки на Белый дом в Вашингтоне с использованием противотанковой ракеты. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Associated Press.

Сообщается, что Тахеба из штата Джорджия. Мужчина был арестован накануне после того, как пытался обменять свою машину на оружие и взрывчатку. Правоохранители изъяли у него самодельную взрывчатку и противотанковую ракету. Он планировал выехать за рубеж и присоединиться к группировке "Исламское государство".

Напомним,  ранее сообщалось, что в Белый дом отправляли бомбу, которая была впоследствии перехвачена. Подозрительную посылку перехватили на военной базе в округе Колумбия, где сортируется почта для администрации президента.

Позже Секретная служба Соединенных Штатов Америки отрицала информацию о том, что в Белый дом была отправлена подозрительная посылка. В службе заявили, что информация о перехваченной посылке, адресованной Белому дому, не соответствует действительности.

Также издание NBC, ссылаясь на высокопоставленного чиновника правоохранительных органов, сообщило, что четыре взрывных устройства, которые были присланы Хиллари и Биллу Клинтонам, Бараку Обаме, Джорджу Соросу и в редакцию CNN, связаны.

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