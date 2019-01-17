Американець планував напасти на Білий дім з протитанковою ракетою

Чоловік був заарештований

У США поліцейські заарештували американця Хашера Джалала Тахеба за підготовку атаки на Білий дім у Вашингтоні з використанням протитанкової ракети. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated Press.

Повідомляється, що Тахеба з штату Джорджія. Чоловік був заарештований напередодні після того, як намагався обміняти свою машину на зброю і вибухівку. Правоохоронці вилучили у нього саморобну вибухівку і протитанкову ракету. Він планував виїхати за кордон і приєднатися до угруповання "Ісламська держава".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Білий дім відправляли бомбу, яка була перехоплена. Підозрілу посилку перехопили на військовій базі в окрузі Колумбія, де сортується пошта для адміністрації президента.

Пізніше Секретна служба Сполучених Штатів Америки заперечувала інформацію про те, що в Білий дім була відправлена підозріла посилка. У службі заявили, що інформація про перехоплену посилку, адресовану Білого дому, не відповідає дійсності.

Також видання NBC, посилаючись на високопоставленого чиновника правоохоронних органів, повідомило, що чотири вибухових пристрої, які були надіслані Хілларі і Біллу Клінтонів Бараку Обамі, Джорджу Соросу і в редакцію CNN, пов'язані.