Німеччина звинуватила американця у спробі передати Китаю військові дані США
Федеральна прокуратура Німеччини звинуватила американця у спробі передати конфіденційну військову інформацію США китайській розвідці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters і CBS News.
Підозрюваний, якого називають Мартін. Д., був заарештований у Франкфурті в листопаді 2024 року.
В обвинувальному висновку, скерованому до федерального суду Кобленца раніше цього місяця, йому висунуто обвинувачення в заяві про готовність займатися шпигунством на користь іноземної розвідки.
Зокрема, у заяві йдеться, що чоловік, якому близько 30 років, із 2017 до 2023 року працював на цивільного підрядника Міністерства оборони США, а з 2020-го - був на невстановленому військовому об'єкті США в Німеччині.
Його звинувачують у тому, що влітку 2024 року він неодноразово контактував із владою Китаю і пропонував надати китайській розвідці конфіденційну військову інформацію США.
Як пишуть німецькі ЗМІ, підозрюваний, судячи з усього, не встиг передати будь-які дані китайській владі до свого арешту.
Тепер суду в Кобленці належить вирішити, чи слід переходити до повноцінного судового розгляду.
"У зв'язку з наявністю серйозних підозр обвинуваченому висунуто обвинувачення в наданні себе як агента іноземній розвідці", - йдеться в заяві німецької прокуратури.
Китайське шпигунство проти США і не тільки
Нагадаємо, нещодавно американського військового Цзіньчао Вей у Каліфорнії звинуватили у шпигунстві на користь Китаю. Він передавав розвідці КНР секретні дані Військово-Морських Сил США. Зокрема інформацію про корабель, на якому він перебував на службі.
Одночасно з ним було заарештовано його товариша по службі, старшину Веньхена Чжао, якого 2024 року визнали винним у шпигунстві на користь Китаю за передачу планів військово-морських навчань у Тихому океані, оперативних наказів, а також креслень радіолокаційної станції на базі в Окінаві.
Також ми повідомляли, що китайські державні хакери зламали систему комп'ютерної безпеки Міністерства фінансів США і викрали низку документів. Пекін відкинув звинувачення в цій хакерській атаці, як і загалом заперечує подібні кібер-операції.
Крім того, ми писали про активізацію шпигунів Китаю в Нідерландах. Найманці КНР націлилися на голландську напівпровідникову, аерокосмічну та суднобудівну промисловість, намагаючись зміцнити збройні сили Китаю.