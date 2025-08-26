Німеччина звинуватила американця у спробі передати Китаю військові дані США

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters і CBS News .

Підозрюваний, якого називають Мартін. Д., був заарештований у Франкфурті в листопаді 2024 року.

В обвинувальному висновку, скерованому до федерального суду Кобленца раніше цього місяця, йому висунуто обвинувачення в заяві про готовність займатися шпигунством на користь іноземної розвідки.

Зокрема, у заяві йдеться, що чоловік, якому близько 30 років, із 2017 до 2023 року працював на цивільного підрядника Міністерства оборони США, а з 2020-го - був на невстановленому військовому об'єкті США в Німеччині.

Його звинувачують у тому, що влітку 2024 року він неодноразово контактував із владою Китаю і пропонував надати китайській розвідці конфіденційну військову інформацію США.

Як пишуть німецькі ЗМІ, підозрюваний, судячи з усього, не встиг передати будь-які дані китайській владі до свого арешту.

Тепер суду в Кобленці належить вирішити, чи слід переходити до повноцінного судового розгляду.

"У зв'язку з наявністю серйозних підозр обвинуваченому висунуто обвинувачення в наданні себе як агента іноземній розвідці", - йдеться в заяві німецької прокуратури.