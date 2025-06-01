Шпигунство Китаю за промисловістю Нідерландів посилюється, - міністр

Китай активізує зусилля зі шпигунства за Нідерландами. При цьому особлива увага приділяється напівпровідникам.

Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Напівпровідникова промисловість, у якій ми є технологічним лідером, або, звісно, технологічно просунута, щоб отримати цю інтелектуальну власність, - це цікаво Китаю", - сказав він в інтерв'ю в кулуарах безпекової зустрічі Shangri-La Dialogue у Сінгапурі.

За його словами, стеження китайців не припинилося і триває .

"У наших останніх розвідувальних звітах наше розвідувальне агентство заявило, що найбільша кіберзагроза походить із Китаю, і що ми справді бачимо більшу частину кіберактивності, коли справа стосується нас. Так було минулого року, але це все ще так. Тому ми бачимо, що це тільки посилюється", - констатував він.

Брекельманс заявив, що безпека стає дедалі важливішою для Нідерландів, оскільки Китай "використовує своє економічне становище з геополітичною метою, а також для чинення на нас тиску".

Він додав, що Нідерланди запровадили інструменти для захисту ключових галузей промисловості та життєво важливих інтересів, однак країні та регіону також необхідно знизити свою залежність від Китаю щодо постачання найважливішої сировини.