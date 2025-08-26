ua en ru
Германия обвинила американца в попытке передать Китаю военную данные США

Вторник 26 августа 2025 05:28
Германия обвинила американца в попытке передать Китаю военную данные США Фото: американец работал на военного подрядчика на базе США (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Федеральная прокуратура Германии обвинила американца в попытке передать конфиденциальную военную информацию США китайской разведке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и CBS News.

Подозреваемый, которого называют Мартин. Д., был арестован во Франкфурте в ноябре 2024 года.

В обвинительном заключении, направленном в федеральный суд Кобленца ранее в этом месяце, ему предъявлено обвинение в заявлении о готовности заниматься шпионажем в пользу иностранной разведки.

В частности, в заявлении сказано, что мужчина, которому около 30 лет, с 2017 по 2023 годы работал на гражданского подрядчика Министерства обороны США, а с 2020 - был на неустановленном военном объекте США в Германии.

Его обвиняют в том, что летом 2024 года он неоднократно контактировал с властями Китая и предлагал предоставить китайской разведке конфиденциальную военную информацию США.

Как пишут немецкие СМИ, подозреваемый, судя по всему, не успел передать какие-либо данные китайским властям до своего ареста.

Теперь суду в Кобленце предстоит решить, следует ли переходить к полноценному судебному разбирательству.

"В связи с наличием серьезных подозрений обвиняемому предъявлено обвинение в предоставлении себя в качестве агента иностранной разведке", - говорится в заявлении немецкой прокуратуры.

Китайский шпионаж против США и не только

Напомним, недавно американского военного Цзиньчао Вэй в Калифорнии обвинили в шпионаже в пользу Китая. Он передавал разведке КНР секретные данные Военно-Морских Сил США. В том числе информацию о корабле на котором он находился на службе.

Одновременно с ним был арестован его сослуживец, старшина Вэньхэн Чжао, которого в 2024 году признали виновным в шпионаже в пользу Китая за передачу планов военно-морских учений в Тихом океане, оперативных приказов, а также чертежей радиолокационной станции на базе в Окинаве.

Также мы сообщали, что китайские государственные хакеры взломали систему компьютерной безопасности Министерства финансов США и похитили ряд документов. Пекин отверг обвинения в этой хакерской атаке, как и в целом отрицает подобные кибер-операции.

Кроме того, мы писали об активизации шпионов Китая в Нидерландах. Наемники КНР нацелились на голландскую полупроводниковую, аэрокосмическую и судостроительную промышленность, пытаясь укрепить вооруженные силы Китая.

