Америка занепадає, але "не в мою зміну": Трамп про візит до Пекіна

Американський лідер прокоментував нещодавні висловлювання глави КНР. Сі Цзіньпін назвав США "нацією, що занепадає". Трамп вважає таку оцінку справедливою щодо минулого періоду. Він наголосив на катастрофічних наслідках політики демократів.

"Коли президент Сі дуже елегантно назвав Сполучені Штати країною, яка, можливо, перебуває в занепаді, він мав на увазі величезну шкоду, якої ми зазнали протягом чотирьох років Сонного Джо Байдена та адміністрації Байдена, і в цьому сенсі він мав рацію на 100%", - заявив Трамп.

Що не так робив Байден на думку Трампа

Нинішній голова Білого дому детально розписав проблеми, які, за його словами, руйнували Америку. Він перелічив внутрішні та зовнішні виклики. Список виявився довгим.

Головні фактори занепаду за версією Трампа:

Відкриті кордони та безконтрольна міграція.

Високі податки для громадян та бізнесу.

Просування гендерної ідеології та участь трансгендерів у жіночому спорті.

Програми різноманітності, рівності та інклюзії (DEI).

Жахливі торгівельні угоди та нестримна злочинність.

За що себе похвалив Трамп

Трамп наголошує на "неймовірному злеті" при його другому президентстві. Він вважає, що Сі Цзіньпін бачить ці зміни, адже китайський лідер навіть привітав його з успіхами.

"Президент Сі не мав на увазі той неймовірний злет, який Сполучені Штати продемонстрували світові протягом 16 вражаючих місяців адміністрації Трампа", - підкреслив президент.

Він виділив ключові перемоги:

Рекордні показники фондових ринків.

Військові успіхи та "розгром Ірану", який він обіцяє продовжити.

Найкращий ринок праці в історії США.

Рекордні 18 трильйонів доларів інвестицій від інших країн.

Трамп додав, що Америка знову стала "економічною потугою". На його думку, зараз США - "найгарячіша нація" у світі.

Наприкінці звернення Трамп підкресли, що хоче бачити відносини з Китаєм "міцнішими та кращими, ніж будь-коли". Трамп вірить, що сильна Америка змушує партнерів та конкурентів поважати Вашингтон.