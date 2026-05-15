Америка приходит в упадок, но "не в мою смену": Трамп о визите в Пекин

Американский лидер прокомментировал недавние высказывания главы КНР. Си Цзиньпин назвал США "приходящей в упадок нацией". Трамп считает такую оценку справедливой относительно прошлого периода. Он отметил катастрофические последствия политики демократов.

"Когда президент Си очень элегантно назвал Соединенные Штаты страной, которая, возможно, находится в упадке, он имел в виду огромный вред, который мы понесли в течение четырех лет Сонного Джо Байдена и администрации Байдена, и в этом смысле он был прав на 100%", - заявил Трамп.

Что не так делал Байден по мнению Трампа

Нынешний глава Белого дома подробно расписал проблемы, которые, по его словам, разрушали Америку. Он перечислил внутренние и внешние вызовы. Список оказался длинным.

Главные факторы упадка по версии Трампа:

Открытые границы и бесконтрольная миграция.

Высокие налоги для граждан и бизнеса.

Продвижение гендерной идеологии и участие трансгендеров в женском спорте.

Программы разнообразия, равенства и инклюзии (DEI).

Ужасные торговые соглашения и безудержная преступность.

За что себя похвалил Трамп

Трамп отмечает "невероятный взлет" при его втором президентстве. Он считает, что Си Цзиньпин видит эти изменения, ведь китайский лидер даже поздравил его с успехами.

"Президент Си не имел в виду тот невероятный взлет, который Соединенные Штаты продемонстрировали миру в течение 16 впечатляющих месяцев администрации Трампа", - подчеркнул президент.

Он выделил ключевые победы:

Рекордные показатели фондовых рынков.

Военные успехи и "разгром Ирана", который он обещает продолжить.

Лучший рынок труда в истории США.

Рекордные 18 триллионов долларов инвестиций от других стран.

Трамп добавил, что Америка снова стала "экономической мощью". По его мнению, сейчас США - "самая горячая нация" в мире.

В конце обращения Трамп подчеркнул, что хочет видеть отношения с Китаем "крепче и лучше, чем когда-либо". Трамп верит, что сильная Америка заставляет партнеров и конкурентов уважать Вашингтон.