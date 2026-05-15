Америка приходит в упадок, но "не в мою смену": Трамп о визите в Пекин

08:16 15.05.2026 Пт
3 мин
Трамп раскрыл детали своего разговора с Си Цзиньпином и рассказал о рекордных 18 триллионах инвестиций
aimg Филипп Бойко
Фото: Дональд Трамп и Си Цзиньпин (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп поддержал слова лидера Китая Си Цзиньпина об упадке Соединенных Штатов, но связал это исключительно с действиями предыдущей администрации. По его мнению, за последние полтора года страна превратилась в самую мощную державу мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в Truth Social.

Американский лидер прокомментировал недавние высказывания главы КНР. Си Цзиньпин назвал США "приходящей в упадок нацией". Трамп считает такую оценку справедливой относительно прошлого периода. Он отметил катастрофические последствия политики демократов.

"Когда президент Си очень элегантно назвал Соединенные Штаты страной, которая, возможно, находится в упадке, он имел в виду огромный вред, который мы понесли в течение четырех лет Сонного Джо Байдена и администрации Байдена, и в этом смысле он был прав на 100%", - заявил Трамп.

Что не так делал Байден по мнению Трампа

Нынешний глава Белого дома подробно расписал проблемы, которые, по его словам, разрушали Америку. Он перечислил внутренние и внешние вызовы. Список оказался длинным.

Главные факторы упадка по версии Трампа:

  • Открытые границы и бесконтрольная миграция.
  • Высокие налоги для граждан и бизнеса.
  • Продвижение гендерной идеологии и участие трансгендеров в женском спорте.
  • Программы разнообразия, равенства и инклюзии (DEI).
  • Ужасные торговые соглашения и безудержная преступность.

За что себя похвалил Трамп

Трамп отмечает "невероятный взлет" при его втором президентстве. Он считает, что Си Цзиньпин видит эти изменения, ведь китайский лидер даже поздравил его с успехами.

"Президент Си не имел в виду тот невероятный взлет, который Соединенные Штаты продемонстрировали миру в течение 16 впечатляющих месяцев администрации Трампа", - подчеркнул президент.

Он выделил ключевые победы:

  • Рекордные показатели фондовых рынков.
  • Военные успехи и "разгром Ирана", который он обещает продолжить.
  • Лучший рынок труда в истории США.
  • Рекордные 18 триллионов долларов инвестиций от других стран.

Трамп добавил, что Америка снова стала "экономической мощью". По его мнению, сейчас США - "самая горячая нация" в мире.

В конце обращения Трамп подчеркнул, что хочет видеть отношения с Китаем "крепче и лучше, чем когда-либо". Трамп верит, что сильная Америка заставляет партнеров и конкурентов уважать Вашингтон.

В каком состоянии экономика США на самом деле

Американцы из-за высоких цен на бензин все больше критикуют Трампа и обвиняют республиканцев. Согласно соцопросам, гражданам США не понятна война в Иране, которая больно бьет по их кошелькам.

Также из-за необходимости экономить бюджет американцы массово переходят на секонд-хенд. Спрос в магазинах вырос в 9 раз.

