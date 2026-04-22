Американці масово переходять на секонд-хенд: попит зріс у 9 разів

Мешканці США масово переходять на вживаний одяг і це стає новим стандартом для багатьох з них. А молодь навіть перетворила "секонди" на вигідний бізнес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал The Independent .

У свіжому звіті Інституту Банку Америки (Bank of America Institute) йдеться, що тепер американці не просто купують вживане. Вони витрачають менше грошей на кожну окрему річ.

Аналітики банку дослідили дані кредитних та дебетових карток. У звіті зазначено:

"Кількість транзакцій з одягом секонд-хенд на одне домогосподарство зросла в дев'ять разів швидше, ніж витрати на секонд-хенд у березні, проте споживачі всіх груп доходів витрачають менше на кожну покупку з квітня 2025 року".

Раніше секонд-хенд був лише розвагою для соцмереж. Відео з вживаними знахідками заполонили TikTok. Тепер це сувора необхідність й люди намагаються заощадити свій бюджет.

Молодь перетворила секонд-хенд на вигідний бізнес. Для них це не тільки №про екологію", але й "про гроші". Покоління молодих власників "секондів" зараз становить 41%, а минулого року цей показник був меншим - 37%.

Загальна кількість клієнтів Bank of America, які продають речі, зросла на 16%. Люди шукають будь-який спосіб заробити. Старий гардероб стає джерелом доходу і це допомагає виживати в умовах постійного зростання вартості життя.

Війна та інфляція: ціна за одяг росте

Роздрібні торговці страждають від митних тарифів. Споживачі - від порожніх гаманців, йдеться у матеріалі.

Головного удару завдавала інфляція, яка різко підскочила у березні. Причина - ціни на енергоносії через війну США та Ізраїлю проти Ірану.

Індекс споживчих цін у березні зріс на 0,9%, а загальна вартість товарів та послуг піднялася на 3,3% за рік.

Життя від зарплати до зарплати

Майже чверть американських сімей не мають заощаджень. Вони живуть від зарплати до зарплати й це дані за листопад 2025 року. Кількість людей без фінансового "подушки" у Штатах продовжує зростати.

Лише 64% американців вірять, що їм вистачить грошей на пенсії. Секонд-хенд став для багатьох єдиним способом почуватися хоч якось комфортно, підсумовує The Independent.