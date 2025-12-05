"Америка вітає нову G20": США запросили Польщу на саміт найбільших економік світу

Сполучені Штати офіційно запросили Польщу взяти участь у наступному саміті "Групи двадцяти", який відбудеться в Маямі. Вашингтон відзначив, що польська економіка увійшла до числа 20 найбільших у світі.

У заяві під назвою "Америка вітає нову G20" держсекретар США Марко Рубіо оголосив, що Польща буде присутня на саміті у статусі гостя.

"Польща, країна, яка колись була за “залізною завісою”, а сьогодні входить до двадцятки найбільших економік світу, приєднається до нас, щоб зайняти своє законне місце в G20", - написав він.

За словами Рубіо, успіх Польщі демонструє переваги орієнтації на розвиток та партнерство зі США й американським бізнесом.

Критика ПАР і політичний контекст

Держсекретар також розкритикував Південну Африку, яку адміністрація Трампа звинувачує у "геноциді білого населення". За його словами, ПАР на майбутній саміт G20 не запросять.

Польща прагнула вступу до G20

Варшава активно добивалася участі в "Групі двадцяти", особливо після того, як економіка країни цьогоріч перевищила 1 трлн доларів і стала 20-ю у світі.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський раніше заявляв, що обговорював із представниками США можливість долучення країни до формату G20.