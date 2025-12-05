"Америка приветствует новую G20": США пригласили Польшу на саммит крупнейших экономик мира

Соединенные Штаты официально пригласили Польшу принять участие в следующем саммите "Группы двадцати", который состоится в Майами. Вашингтон отметил, что польская экономика вошла в число 20 крупнейших в мире.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Notes from Poland.
Соединенные Штаты официально пригласили Польшу принять участие в следующем саммите "Группы двадцати", который состоится в Майами. Вашингтон отметил, что польская экономика вошла в число 20 крупнейших в мире.
В заявлении под названием "Америка приветствует новую G20" госсекретарь США Марко Рубио объявил, что Польша будет присутствовать на саммите в статусе гостя.
"Польша, страна, которая когда-то была за "железным занавесом", а сегодня входит в двадцатку крупнейших экономик мира, присоединится к нам, чтобы занять свое законное место в G20", - написал он.
По словам Рубио, успех Польши демонстрирует преимущества ориентации на развитие и партнерство с США и американским бизнесом.
Госсекретарь также раскритиковал Южную Африку, которую администрация Трампа обвиняет в "геноциде белого населения". По его словам, ЮАР на предстоящий саммит G20 не пригласят.
Варшава активно добивалась участия в "Группе двадцати", особенно после того, как экономика страны в этом году превысила 1 трлн долларов и стала 20-й в мире.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее заявлял, что обсуждал с представителями США возможность присоединения страны к формату G20.
Напомним, Дональд Трамп намерен сделать следующий саммит G20 мероприятием по приглашению. Это прямое нарушение регламента.
26 ноября Дональд Трамп заверил, что ЮАР не получит приглашение на саммит G20, который пройдет в Майами.
По словам американского лидера, по завершению саммита G20 ЮАР отказалась передать председательство "старшему представителю посольства США, присутствовавшему на церемонии закрытия".