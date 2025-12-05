"Америка приветствует новую G20": США пригласили Польшу на саммит крупнейших экономик мира

Соединенные Штаты официально пригласили Польшу принять участие в следующем саммите "Группы двадцати", который состоится в Майами. Вашингтон отметил, что польская экономика вошла в число 20 крупнейших в мире.

В заявлении под названием "Америка приветствует новую G20" госсекретарь США Марко Рубио объявил, что Польша будет присутствовать на саммите в статусе гостя.

"Польша, страна, которая когда-то была за "железным занавесом", а сегодня входит в двадцатку крупнейших экономик мира, присоединится к нам, чтобы занять свое законное место в G20", - написал он.

По словам Рубио, успех Польши демонстрирует преимущества ориентации на развитие и партнерство с США и американским бизнесом.

Критика ЮАР и политический контекст

Госсекретарь также раскритиковал Южную Африку, которую администрация Трампа обвиняет в "геноциде белого населения". По его словам, ЮАР на предстоящий саммит G20 не пригласят.

Польша стремилась к вступлению в G20

Варшава активно добивалась участия в "Группе двадцати", особенно после того, как экономика страны в этом году превысила 1 трлн долларов и стала 20-й в мире.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее заявлял, что обсуждал с представителями США возможность присоединения страны к формату G20.