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"Америка вернулась": в ЕС приветствуют турне Байдена по Европе

Автор: Анастасия Рокитна

В ЕС считают, что поездка президента США Джо Байдена в Европу станет сигналом о том, что отношения США с союзниками на континенте пережили годы правления Дональда Трампа. В блоке приветствуют возвращение США к мультилатерализму.

Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, сообщает Reuters.

По его словам, поездка заложит основу для восстановления трансатлантического сотрудничества.

"Америка вернулась" - заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

По его словам, "это означает, что у нас снова есть очень сильный партнер для продвижения многостороннего подхода, большая разница с администрацией Трампа".

Напомним, саммит лидеров Европейского союза и Соединенных Штатов состоится 15 июня. В частности, в нем примет участие президент США Джо Байден.

Кроме того, президент Соединенных Штатов Джо Байден отправится в Брюссель на саммит НАТО. Он запланирован на 14 июня.

Отметим, советник Байдена обсудил с советником канцлера Германии РФ и Украину.

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Новости Украины Джозеф БайденДональд ТрампЕвросоюз