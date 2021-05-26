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Саммит лидеров ЕС и США, в котором примет участие Байден, состоится 15 июня

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Среда 26 мая 2021 20:07
Саммит лидеров ЕС и США, в котором примет участие Байден, состоится 15 июня Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Саммит лидеров Европейского союза и Соединенных Штатов состоится 15 июня. В частности, в нем примет участие президент США Джо Байден.

Об этом шла речь во время встречи генсека европейской внешнеполитической службы Стефано Саннино и заместителя госсекретаря США Венди Шерман, передает пресс-служба ЕС.

"Они приветствовали предстоящий саммит ЕС-США, который состоится 15 июня, как важный шаг в активизации трансатлантического партнерства", - говорится в сообщении.

Саннино и Шерман подчеркнули общую заинтересованность ЕС и США в укреплении основанного на правилах международного порядка и обязались продолжать тесное сотрудничество в поддержку демократических ценностей, глобальной и региональной стабильности и всеобщих прав человека.

Кроме того, стороны обсудили ряд внешнеполитических вопросов, представляющих взаимный интерес, таких как Россия, Украина и Беларусь, а также недавнее насилие в Израиле, на Западном берегу и в Секторе Газа.

Ранее в Белом доме заявляли, что в Брюсселе Байден примет участие в саммите США - ЕС. В ходе него американский президент подчеркнет приверженность Соединенных Штаты сильному трансатлантическому партнерству, основанному на общих интересах и ценностях.

Напомним, Джо Байден отправится в Брюссель на саммит НАТО, который запланирован на 14 июня.

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