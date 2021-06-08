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"Америка повернулася": в ЄС вітають турне Байдена по Європі

Автор: Анастасія Рокитна

У ЄС вважають, що поїздка президента США Джо Байдена до Європи стане сигналом про те, що відносини США з союзниками на континенті пережили роки правління Дональда Трампа. У блоці вітають повернення США до мультилатералізму.

Про це заявив глава Європейської Ради Шарль Мішель, повідомляє Reuters.

За його словами, поїздка закладе основу для відновлення трансатлантичного співробітництва.

"Америка повернулася" - заявив глава Європейської Ради Шарль Мішель.

За його словами,"це означає, що у нас знову є дуже сильний партнер для просування багатостороннього підходу, велика різниця з адміністрацією Трампа".

Нагадаємо, саміт лідерів Європейського Союзу та Сполучених Штатів відбудеться 15 червня. Зокрема, в ньому візьме участь президент США Джо Байден.

Крім того, президент Сполучених Штатів Джо Байден вирушить до Брюсселя на саміт НАТО. Він запланований на 14 червня.

Зазначимо, радник Байдена обговорив з радником канцлера Німеччини РФ і Україну.

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