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Советник Байдена обсудил с советником канцлера Германии РФ и Украину

Новина українською →
США, Четверг 03 июня 2021 03:55
Советник Байдена обсудил с советником канцлера Германии РФ и Украину Фото: Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан(Duke AGS/flckr)
Автор: Даша Харченко

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с внешнеполитическим советником канцлера Германии Яном Хеккером внешнюю политику. В частности, речь шла о России и Украине.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

Политики также говорили о предстоящей встрече лидеров G7 и саммите НАТО.

"Они говорили о <...> приоритетах внешней политики, включая Россию, Украину, Иран, Сахель и Западные Балканы. Эксперты обоих правительств обсудили газопровод "Северный поток – 2", в том числе озабоченность CША по поводу рисков, которые он несет для Украины и европейской энергетической безопасности", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили коллективные усилия по распространению вакцин против коронавируса и координацию в области кибербезопасности.

"Мы считаем, что с Россией предстоят трудные дни, поскольку есть вопросы, по которым у нас есть глубокие разногласия, есть действия, на которые нам нужно давать решительный ответ", - сказал Салливан.


Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден намерен поднять на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопрос о недопустимости нарушения прав человека. Американский лидер намерен дать "ясно ему понять", что Вашингтон не будет бездействовать в этом вопросе.

Как писало РБК-Украина, ранее в Кремле заявили, что на первый саммит президентов США и России не готовят двусторонних документов. Кроме того, Москва подчеркивает, что от встречи не стоит ждать перезагрузки в отношениях с Вашингтоном.

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