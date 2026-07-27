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Amazon запустить конкурента Starlink із 5000 супутників на орбіті

22:45 27.07.2026 Пн
1 хв
Компанія сподівається повністю розгорнути мережу до 2028 року
aimg Валерій Ульяненко
Amazon запустить конкурента Starlink із 5000 супутників на орбіті Фото: Amazon хоче створити конкурента Starlink (Getty Images)
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Американська компанія Amazon планує запустити у космос понад 5000 супутників для надання послуг мобільного зв'язку по всьому світу та створення конкуренції сервісу Starlink.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Технологічний гігант подав офіційну заявку до Федеральної комісії зв'язку США (FCC). Компанія розраховує отримати дозвіл та повністю розгорнути мережу до 2028 року.

За задумом розробників, нова супутникова система забезпечуватиме голосовий зв'язок у будь-якій точці світу, обмін повідомленнями, високошвидкісну передачу даних і доступ до екстрених послуг.

Звернення до американського регулятора є першим кроком Amazon у напрямку супутникового мобільного зв'язку. Наразі у цій сфері практично повністю домінує сервіс Starlink від компанії SpaceX Ілона Маска.

Нагадаємо, мільярдер Ілон Маск заявив, що російська армія змогла отримати термінали Starlink за допомогою контрабанди. Позбавити росіян доступу до сервісу вдалося за допомогою створення "білого списку".

За словами Маска, компанія SpaceX не продавала термінали окупантам.

Зазначимо, другу партію російських супутників "Рассвет", які мають стати аналогом Starlink, вже вивели на орбіту.

Супутники Росії ще не зайняли своїх місць в орбітальному угрупованні, але це може статися вже незабаром.

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