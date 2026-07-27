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Amazon запустит конкурента Starlink с 5000 спутников на орбите

22:45 27.07.2026 Пн
1 мин
Компания надеется полностью развернуть сеть к 2028 году
aimg Валерий Ульяненко
Amazon запустит конкурента Starlink с 5000 спутников на орбите Фото: Amazon хочет создать конкурента Starlink (Getty Images)
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Американская компания Amazon планирует запустить в космос более 5000 спутников для предоставления услуг мобильной связи по всему миру и создания конкуренции сервису Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Технологический гигант подал официальную заявку в Федеральную комиссию связи США (FCC). Компания рассчитывает получить разрешение и полностью развернуть сеть к 2028 году.

По замыслу разработчиков новая спутниковая система будет обеспечивать голосовую связь в любой точке мира, обмен сообщениями, высокоскоростную передачу данных и доступ к экстренным услугам.

Обращение к американскому регулятору является первым шагом Amazon в направлении спутниковой мобильной связи. В настоящее время в этой сфере практически полностью доминирует сервис Starlink от компании SpaceX Илона Маска.

Напомним, миллиардер Илон Маск заявил, что российская армия смогла получить терминалы Starlink с помощью контрабанды. Лишить россиян доступа к сервису удалось с помощью создания "белого списка".

По словам Маска, компания SpaceX не продавала терминалы оккупантам.

Отметим, что вторую партию российских спутников "Рассвет", которые должны стать аналогом Starlink, уже вывели на орбиту.

Спутники России еще не заняли свои места в орбитальной группировке, но это может произойти уже вскоре.

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