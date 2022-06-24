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Amazon научит голосового помощника имитировать голоса погибших: для чего это нужно

Фото: Amazon научит голосового помощника имитировать голоса погибших (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Amazon начала работать над новым обновлением для голосового помощника Alexa. Оно позволит имитировать голоса любого человека, даже если он уже умер.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Компания планирует использовать новую функцию, чтобы помочь людям "сохранить воспоминания" об умерших родственниках, особенно с учетом того, как много людей погибло во время пандемии коронавируса.

Во время презентации вице-президент Amazon и главный научный сотрудник команды Alexa Рохит Прасад попросил голосового помощника прочитать "Волшебника страны Оз" голосом бабушки, после чего изменил свое устройство озвучивания.

Как отмечает издание TechCrunch, голосовому помощнику нужна будет аудиозапись речи, продолжительностью не более минуты. После анализа, колонка сможет "сохранить" характер речи другого человека, в том же числе и того, который уже умер.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Facebook перевели на украинский язык для пользователей техники Apple.

Также недавно WhatsApp получил обновление, которое позволило передавать историю приложения с Android на iPhone.

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