В Facebook появилась украинская версия для iOS

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова .

По словам чиновника, если на смартфоне стоит украинский язык, то приложение автоматически перейдет на него. В ином случае язык придется менять самостоятельно.

"Однако это еще не все, скоро будет доступна украинская версия приложения Messenger для iOS", - рассказал министр.

Федоров также добавил, что в Украине в ближайшее время запустят функцию Reels для Instagram. Она позволит украинцам записывать видео длиной в 15 секунд и добавлять к ним музыку и визуальные эффекты.

"Мы продолжаем работать над тем, чтобы как можно больше приложений имели в настройках украинский язык и полноценно работали на территории нашей страны", - подчеркнул глава Минцифры.