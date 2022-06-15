ru ua
Ср, 15 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ждали целый год. WhatsApp получил важную функцию из топ-запросов пользователей

Новина українською →
Среда 15 июня 2022 12:15
Ждали целый год. WhatsApp получил важную функцию из топ-запросов пользователей Фото: WhatsApp получил важную функцию из топ-запросов пользователей (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Мессенджер WhatsApp получил обновление, которое пользователи ждали около года. Теперь можно передавать историю приложения с Android на iPhone.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу основателя компании Meta Марка Цукерберга.

Благодаря новой функции, пользователи iPhone наконец могут передать историю чатов, фото, видео, голосовых сообщений с Android на iPhone.

"Мы добавляем в WhatsApp возможность безопасно переключаться между телефонами и передавать историю чатов, фото, видео и голосовые сообщения между Android и iPhone, поддерживая сквозное шифрование. Это функция из топзапросов", - пишет Цукерберг.

Напомним, РБК-Украина писало о обновлении Приват24. Приложение получило новые интересные функции.

Также издание рассказывало обо всех важных подробностях с конференции разработчиков WWDC, во время которой Apple анонсировала много новинок.

Читайте РБК-Украина в Google News
WhatsApp
NEWS
Зеленский призвал Запад немедленно предоставить противоракетное оружие Украине
Зеленский призвал Запад немедленно предоставить противоракетное оружие Украине
DAILY
Что происходит в "Слуге народа" и как война изменила партию Зеленского
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Что происходит в "Слуге народа" и как война изменила партию Зеленского