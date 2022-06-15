Ждали целый год. WhatsApp получил важную функцию из топ-запросов пользователей

Мессенджер WhatsApp получил обновление, которое пользователи ждали около года. Теперь можно передавать историю приложения с Android на iPhone.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу основателя компании Meta Марка Цукерберга.

Благодаря новой функции, пользователи iPhone наконец могут передать историю чатов, фото, видео, голосовых сообщений с Android на iPhone. "Мы добавляем в WhatsApp возможность безопасно переключаться между телефонами и передавать историю чатов, фото, видео и голосовые сообщения между Android и iPhone, поддерживая сквозное шифрование. Это функция из топзапросов", - пишет Цукерберг.