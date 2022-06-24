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Amazon навчить голосового помічника імітувати голоси загиблих: для чого це потрібно

Фото: Amazon навчить голосового помічника імітувати голоси загиблих (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Amazon почала працювати над новим оновлення для голосового помічника Alexa. Воно дозволить імітувати голоси будь-якої людини, навіть якщо вона вже померла.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Компанія планує використати нову функцію, аби допомогти людям "зберегти спогади” про померлих родичів, особливо з урахування того, як багато людей загинули під час пандемії коронавірусу.

Під час презентації віцепрезидент Amazon і головний науковий співробітник команди Alexa Рохіт Прасад попросив голосового помічника прочитати "Чарівника країни Оз" голосом бабусі, після чого пристрій змінив своє озвучування.

Як відзначає видання TechCrunch, голосовому помічнику потрібен буде аудіозапис мови, тривалістю не більше хвилини. Після аналізу, колонка зможе "зберегти" характер мовлення іншої людини, у тому ж числі й тієї, яка вже померла.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Facebook переклали українською мовою для користувачів техніки Apple.

Також нещодавно WhatsApp отримав оновлення, яке дозволило передавати історію застосунку з Android на iPhone.

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