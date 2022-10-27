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До Алжиру прибуло друге судно з України за "зерновою ініціативою"

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Київ, Четвер 27 жовтня 2022 16:14
До Алжиру прибуло друге судно з України за "зерновою ініціативою" Фото: до Алжиру прибуло друге судно з продовольством з України (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Балкер BC CALLISTO доставив до Алжиру за програмою "зернової ініціативи" 30,5 тисяч тонн продовольчої пшениці з України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook міністерства інфраструктури України.

Шлях від порту Чорноморська до порту Алжиру судно пройшло за 25 днів. З них 14 днів судно з українським продовольством простоювало у Босфорі в очікуванні на інспекцію Спільного координаційного центру.

"Наші портові служби роблять все можливе, щоб прискорити обробку вантажів. Наприклад, BC CALLISTO ми завантажили за 3 дні, але потім два тижні судно чекало у Босфорі. Проблема полягає в недостатній кількості інспекційних груп. ООН та Туреччина підтримують необхідність збільшити кількість інспекторів" , – зазначив заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков.

У Босфорі на інспекції чекають 175 суден. Ця штучна черга викликана тим, що росіяни блокують проведення інспекцій та реалізацію "Зернової ініціативи" зокрема. У зв'язку з цим українські порти змушені працювати лише на 25-30% своєї потужності.

До Алжиру прибуло друге судно з України за &quot;зерновою ініціативою&quot;

Раніше ми писали, що в рамках "зернової угоди", яка стартувала 1 серпня, Україна експортувала 9 млн тонн продовольства до країн Африки, Азії та ЄС.

Нагадаємо, в ООН "щодо оптимістично" оцінюють ймовірність продовження зернових угод.

При цьому також повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін використовуватиме зернову угоду, сторонами якої є ООН, Туреччина та Україна для тиску на країни "Великої двадцятки" (G20).

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