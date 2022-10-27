До Алжиру прибуло друге судно з України за "зерновою ініціативою"

Балкер BC CALLISTO доставив до Алжиру за програмою "зернової ініціативи" 30,5 тисяч тонн продовольчої пшениці з України.

Шлях від порту Чорноморська до порту Алжиру судно пройшло за 25 днів. З них 14 днів судно з українським продовольством простоювало у Босфорі в очікуванні на інспекцію Спільного координаційного центру.

"Наші портові служби роблять все можливе, щоб прискорити обробку вантажів. Наприклад, BC CALLISTO ми завантажили за 3 дні, але потім два тижні судно чекало у Босфорі. Проблема полягає в недостатній кількості інспекційних груп. ООН та Туреччина підтримують необхідність збільшити кількість інспекторів" , – зазначив заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков.

У Босфорі на інспекції чекають 175 суден. Ця штучна черга викликана тим, що росіяни блокують проведення інспекцій та реалізацію "Зернової ініціативи" зокрема. У зв'язку з цим українські порти змушені працювати лише на 25-30% своєї потужності.