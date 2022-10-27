Україна в рамках "зернової угоди" експортувала 9 млн тонн агропродукції

У рамках "зернової угоди", яка стартувала 1 серпня цього року, Україна експортувала 9 млн тонн продовольства до країн Африки, Азії та ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінінфраструктури .

"З 1 серпня вже 397 суден експортували через порти Великої Одеси 9 млн тонн української агропродукції до країн Африки, Азії та Європи", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, сьогодні, 27 жовтня, із портів "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 7 суден, які перевозять 102 тисячі тонн агропродукції. Судна прямують до країн Африки, Азії та Європи.

Серед них балкер STELLA GS із 30,6 тисячами тонн кукурудзи для Тунісу.