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В Алжир прибыло второе судно из Украины по "зерновой инициативе"

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Киев, Четверг 27 октября 2022 16:14
В Алжир прибыло второе судно из Украины по "зерновой инициативе" Фото: в Алжир прибыло второе судно с продовольствием из Украины (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Балкер BC CALLISTO доставил в Алжир по программе "зерновой инициативы" 30,5 тысячи тонн продовольственной пшеницы из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министерства инфраструктуры Украины.

Путь от порта Черноморска до порта Алжира судно прошло за 25 дней. Из них 14 дней судно с украинским продовольствием простаивало в Босфоре в ожидании инспекции Совместного координационного центра.

"Наши портовые службы делают все возможное, чтобы ускорить обработку грузов. К примеру, BC CALLISTO мы загрузили за 3 дня, но потом две недели судно ожидало в Босфоре. Проблема заключается в недостаточном количестве инспекционных групп. ООН и Турция поддерживают необходимость увеличить количество инспекторов", – отметил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков.

В Босфоре инспекции ожидают 175 судов. Эта искусственная очередь вызвана тем, что россияне блокируют проведение инспекций и реализацию "Зерновой инициативы" в частности. В связи с этим украинские порты вынуждены работать только на 25-30% своей мощности.

В Алжир прибыло второе судно из Украины по &quot;зерновой инициативе&quot;

Ранее мы писали, что в рамках "зерновой сделки", которая стартовала 1 августа, Украина экспортировала 9 млн тонн продовольствия в страны Африки, Азии и ЕС.

Напомним, в ООН "относительно оптимистично" оценивают вероятность продления зерновой сделки.

При этом также сообщалось, что президент РФ Владимир Путин будет использовать зерновую сделку, сторонами которой являются ООН, Турция и Украина, для давления на страны "Большой двадцатки" (G20).

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