На Алясці Пентагон змоделював війну в Україні для тестування дронів

Пентагон імітував бойові умови України для тестування своїх безпілотників. Випробування проводили у штаті Аляска.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense News.
Як пише видання, у червні цього року Відділ оборонних інновацій (DIU) Пентагону організував серію тестів безпілотних систем на полігоні поблизу форту Вейнрайт в Алясці.
Мета випробувань - перевірка ефективності дронів у складному середовищі радіоелектронної боротьби, наближеному до умов, з якими стикаються українські військові.
П’ять компаній демонстрували свої системи впродовж чотирьох днів. Частина БПЛА стикнулася з проблемами - зокрема, у навігації та виявленні цілей. Це пов’язано з тим, що деякі рішення ще недостатньо готові для використання за межами лабораторій.
Проте частина команд змогла адаптувати дрони й покращити їхню продуктивність до завершення випробувань.
Особливістю стало використання старого обладнання для імітації сучасних загроз, що створювало додаткові труднощі.
"Ми намагаємось взяти двадцятирічне обладнання й адаптувати його до сучасної загрози", - зазначив один із військових операторів.
DIU наголосив на важливості регулярного проведення таких тестів, оскільки вони дозволяють вдосконалювати тактику та визначати прогалини у технічному забезпеченні.
"Компаніям потрібно бачити, де вони успішні, а де - ні, щоб внесення покращень було ефективним", - цитує видання слова представника відділу DIU.
Хоча найкращим полігоном для випробувань вважається Україна, через політичну ситуацію такі тести там наразі неможливі. Аляску обрали як безпечну альтернативу - із довгими літніми днями та мінімальними радіоперешкодами.
Нагадаємо, нещодавно в США випробували ударний безпілотник LUCAS, який називають аналогом іранських дронів-камікадзе Shahed-136. Розробку здійснила американська компанія SpektreWorks.
Перед тим президент США Дональд Трамп висловив зацікавленість в українських бойових безпілотниках для американської армії. Трамп заявив, що США не проти купувати українські дрони.
Також спецпредставник президента США Кіт Келлог високо оцінив українські дрони. Він навіть порекомендував американській оборонній індустрії взяти приклад з України.
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