На Аляске Пентагон смоделировал войну в Украине для тестирования дронов

Как пишет издание, в июне этого года Отдел оборонных инноваций (DIU) Пентагона организовал серию тестов беспилотных систем на полигоне вблизи форта Вейнрайт в Аляске.

Цель испытаний - проверка эффективности дронов в сложной среде радиоэлектронной борьбы, приближенной к условиям, с которыми сталкиваются украинские военные.

Пять компаний демонстрировали свои системы в течение четырех дней. Часть БПЛА столкнулась с проблемами - в частности, в навигации и обнаружении целей. Это связано с тем, что некоторые решения еще недостаточно готовы для использования за пределами лабораторий.

Однако часть команд смогла адаптировать дроны и улучшить их производительность до завершения испытаний.

Особенностью стало использование старого оборудования для имитации современных угроз, что создавало дополнительные трудности.

"Мы пытаемся взять двадцатилетнее оборудование и адаптировать его к современной угрозе", - отметил один из военных операторов.

DIU подчеркнул важность регулярного проведения таких тестов, поскольку они позволяют совершенствовать тактику и определять пробелы в техническом обеспечении.

"Компаниям нужно видеть, где они успешны, а где - нет, чтобы внесение улучшений было эффективным", - цитирует издание слова представителя отдела DIU.

Хотя лучшим полигоном для испытаний считается Украина, из-за политической ситуации такие тесты там пока невозможны. Аляску выбрали как безопасную альтернативу - с длинными летними днями и минимальными радиопомехами.