На Аляске Пентагон смоделировал войну в Украине для тестирования дронов
Пентагон имитировал боевые условия Украины для тестирования своих беспилотников. Испытания проводили в штате Аляска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense News.
Как пишет издание, в июне этого года Отдел оборонных инноваций (DIU) Пентагона организовал серию тестов беспилотных систем на полигоне вблизи форта Вейнрайт в Аляске.
Цель испытаний - проверка эффективности дронов в сложной среде радиоэлектронной борьбы, приближенной к условиям, с которыми сталкиваются украинские военные.
Пять компаний демонстрировали свои системы в течение четырех дней. Часть БПЛА столкнулась с проблемами - в частности, в навигации и обнаружении целей. Это связано с тем, что некоторые решения еще недостаточно готовы для использования за пределами лабораторий.
Однако часть команд смогла адаптировать дроны и улучшить их производительность до завершения испытаний.
Особенностью стало использование старого оборудования для имитации современных угроз, что создавало дополнительные трудности.
"Мы пытаемся взять двадцатилетнее оборудование и адаптировать его к современной угрозе", - отметил один из военных операторов.
DIU подчеркнул важность регулярного проведения таких тестов, поскольку они позволяют совершенствовать тактику и определять пробелы в техническом обеспечении.
"Компаниям нужно видеть, где они успешны, а где - нет, чтобы внесение улучшений было эффективным", - цитирует издание слова представителя отдела DIU.
Хотя лучшим полигоном для испытаний считается Украина, из-за политической ситуации такие тесты там пока невозможны. Аляску выбрали как безопасную альтернативу - с длинными летними днями и минимальными радиопомехами.
Напомним, недавно в США испытали ударный беспилотник LUCAS, который называют аналогом иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Разработку осуществила американская компания SpektreWorks.
Перед тем президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность в украинских боевых беспилотниках для американской армии. Трамп заявил, что США не против покупать украинские дроны.
Также спецпредставитель президента США Кит Келлог высоко оценил украинские дроны. Он даже порекомендовал американской оборонной индустрии взять пример с Украины.
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