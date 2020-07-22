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На Аляске произошло мощное землетрясение, есть опасность цунами

Аляска, Среда 22 июля 2020 11:41
На Аляске произошло мощное землетрясение, есть опасность цунами
Фото: землетрясение (twitter.com/SvrTroposphere)
Автор: Анастасия Рокитна

Магнитуда землетрясения была 7,8 баллов

На Аляске (США) произошло землетрясение силой 7,8 балла. Опубликовано предупреждение о цунами.

Об этом сообщает CNN.

Землетрясение произошло примерно в 96 километрах (60 милях) к юго-востоку от удаленного населенного пункта Перривилл. Возможно цунами в пределах 300 километров.

Землетрясение произошло на глубине примерно в 12 км (8 миль).

Напомним, в июне в результате землетрясения возле мексиканского штата Оахака погибли четверо человек.

Тогда после землетрясения объявили угрозу цунами для Мексики, Гондураса, Сальвадора и Гватемалы.

Также сообщалось, что мощное землетрясение силой в 7,4 балла произошло на северо-востоке Новой Зеландии.

Кроме того, в Закарпатской области за сутки произошли два землетрясения, подземные толчки были зафиксированы в Тячевском и Иршавском районах.

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